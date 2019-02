El Ararteko intervendrá para que Trabajo medie en el conflicto de la red concertada Responsables de las federaciones de familias, con el Ararteko. / P. URRESTI «Hace falta que acepten patronal y sindicatos», les ha indicado a las federaciones de asociaciones de padres en la reunión que han mantenido este jueves MARTA FDEZ. VALLEJO Jueves, 14 febrero 2019, 19:02

El Ararteko, Manuel Lezertua, se ha comprometido con las federaciones de asociaciones de familias de los colegios concertados afectados por las huelgas a tratar de conseguir la mediación del Departamento de Trabajo en el grave conflicto laboral que soporta esta red educativa. En una reunión que han mantenido este jueves, Lezertua ha precisado a los padres de alumnos que hará falta, en todo caso, que las dos partes enfrentadas, patronales y sindicatos, «acepten» la intervención del servicio de mediación del Gobierno vasco.

Las familias habían solicitado la cita con el Defensor del Pueblo vasco para «pedirle ayuda» y exponerle su temor a las consecuencias de los paros –catorce realizados ya y otros díez más hasta mayo–, que pueden «poner en peligro» el curso escolar y complicar la preparación de la Selectividad de los alumnos de segundo de Bachillerato. Los padres también le han mostrado su preocupación por «la tensión» que se vive en los colegios.

Tras el encuentro, la representante de las federación de familias de centros católicos (Fecapp), Miriam González, ha explicado que han pedido al Ararteko que «interceda» por ellos «ante los agentes sociales». Lezertua se ha comprometido a «hacer todo lo posible», ha detallado, para poder «mediar» en este grave conflicto que afecta a más de cien mil alumnos. En concreto, el Ararteko les ha trasladado su intención de «hablar» con Trabajo para tratar de abrir la vía del arbitraje, aunque ha aclarado que «son las partes las que tienen que solicitar esa mediación». Lezertua les ha confirmado también que «ni los sindicatos ni la patronal se han puesto en contacto hasta ahora» con él.

La representante de las familias lamenta que la relación entre las centrales en lucha y las patronales está «muerta» y que no tienen «noticias» de ninguna de las dos partes. Ante ese callejón sin salida en el que se encuentra la negociación, los padres de alumnos están «intentando tocar todos los palos». Este viernes comparecerán en la comisión de Educación del Parlamento Vasco para explicar la situación y «recabar el apoyo de los partidos. «Trataremos de presionar para que se empiece a mover algo porque no podemos estár más tiempo así», subraya González.

Selectividad

El representante de la federación de familias de Centros Diocesanos de Bizkaia (Bidelagun), Aitor Mujika, reclama «un gesto» a patronales y sindicatos que evidencie que «realmente están haciendo algo». La mesa de negociación «no se está reuniendo» y, si no hay diálogo, «no hay avances». Reitera que la principal preocupación es por los alumnos de Bachillerato. «Esperamos que no se llegue al punto de que no se puedan presentar a Selectividad». Mujika incide en que la red concertada, «guste o no guste», representa al 50% de la comunidad educativa en Euskadi. «Son medio millón de personas afectadas, que es un 25% de la población. Algo tendrán que hacer«.