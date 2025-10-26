Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detalle de un panel contra el acoso un centro escolar de Euskadi. Jordi Alemany

900 docentes coordinan la respuesta al acoso en los colegios de Euskadi

La exposición en redes y determinados «cambios sociales» en el ámbito familiar son factores que alimentan una «crisis de salud mental» a la que el alumnado no es ajeno

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

El suicidio de Sandra, una adolescente de 14 años de Sevilla, por un presunto caso de acoso escolar, ha revelado de nuevo el rostro más ... oscuro del 'bullying'. La noticia ha causado una honda conmoción en la comunidad educativa por la dimensión de una tragedia que muchos se preguntan si podría haberse evitado. Esta semana se ha sabido que los Mossos investigan si la muerte de un menor en Lleida en julio fue también consecuencia del acoso por parte de varios compañeros de clase.

