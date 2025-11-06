522 alumnos sufrieron acoso escolar en Euskadi el pasado curso, casi dos al día

Insultos, amenazas, coacciones, aislamiento... cuando no agresiones físicas. La lacra del acoso escolar en los centros educativos vascos, ya sean públicos o privados, radicados en ... la capital o las provincias, lejos de mitigarse, continúa siendo fuente de preocupación y escala posiciones en un escenario donde las medidas adoptadas no parecen suficientes para atajar el problema. Es lo que se desprende, al menos, de un informe elaborado por técnicos del Departamento de Educación, según el cual los colegios e institutos de Euskadi abrieron durante el pasado curso 2024-2025 «un total de 2.263 protocolos ante posibles agresiones en el ámbito escolar, 364 más que el año anterior, de los que se confirmaron un total de 522 casos».

Son un 23% del conjunto de las agresiones denunciadas, casi una de cada cuatro, cometidas tanto en las instalaciones escolares como a través de las redes sociales. Si la fría estadística se traslada al calendario, la conclusión es escalofriante: son casi dos casos al día. Historias angustiosas donde la petición de ayuda no siempre obtiene respuesta o lo hace cuando el daño es difícil de reparar, dejando un rastro de dolor y secuelas psicológicas.

El informe de Educación, que dejó de publicar estadísticas anuales hace dos años y ahora ha vuelto a hacerlo, contrasta con los datos de la Fiscalía del País Vasco sobre el año 2024. El Ministerio Público contabilizó en ese periodo 53 casos de 'bullying' investigados, lo que supone un episodio a la semana. El anuncio que acaba de realizar el Gobierno Vasco con datos propios pone de manifiesto que sólo una mínima parte de las agresiones que sufren estos chavales llega a instancias judiciales, bien porque son los casos más graves o porque las familias de los pequeños en apuros carecen de los recursos necesarios para trasladar a un tribunal el motivo de sus desvelos.

«Espacio seguro y de confianza»

Desde el Departamento que dirige Begoña Pedrosa atribuyen la evolución de los datos a «una mayor sensibilización, la detección temprana y más confianza en los procedimientos llevados a cabo por la comunidad educativa». Su lectura es que «el incremento de casos detectados demuestra que el sistema educativo vasco está más preparado, más atento y más comprometido que nunca», abunda en este sentido la consejera. Educación insiste en que los centros educativos son «espacios seguros y de confianza» ante situaciones que «se producen fuera del entorno escolar», y que es a través de «la relación de confianza» como se consigue que los pequeños que sufren estas agresiones acudan «a su docente o a la dirección» en busca de ayuda. «Una mirada cercana y profesional -insisten las mismas fuentes- ante situaciones de desprotección» y para activar así «los apoyos necesarios» en colaboración con los servicios especializados.

En este sentido, y ante cualquier señal de alarma, Educación recuerda que los centros deben adoptar de inmediato medidas de protección, designar a una persona adulta de referencia y mantener una comunicación cercana con las familias. El equipo BAT (grupo contra el 'bullying', por sus siglas en euskera), «presente en todos los centros», se hace cargo de cada caso y, junto con la Inspección Educativa y los Berritzegunes, articula «una intervención rápida, discreta y técnicamente sólida». Todo el proceso, añaden en este sentido, «se documenta para asegurar la trazabilidad y evitar la revictimización; cuando procede, se activa el trabajo en red con servicios sociales, salud o la Ertzaintza». Desde el Departamento sostienen que cada situación -acoso escolar, conducta suicida, violencia machista, acompañamiento a alumnado trans o desprotección- cuenta con «un plan de intervención ajustado y revisable», que combina la protección individual con actuaciones sobre el clima del grupo para restaurar las relaciones y la convivencia.

'Cuidar también es educar'

El anuncio de Educación se produce en el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que aprovecha el Departamento para mostrar su compromiso con la detección temprana del acoso escolar y difundir la serie de vídeos 'Cuidar también es educar', en los que participan miembros de la comunidad de enseñanza. Desde su experiencia como directora, Aitziber Gómez subraya que «la detección del acoso escolar empieza con la observación y una actuación rápida, discreta y empática», activando de inmediato la red del equipo BAT, la Inspección y los Berritzegunes para ofrecer «una respuesta técnica y humana».

En el aula, Carmen Buzenchi, profesora del IES Uribarri, destaca por su parte que la prevención es «cotidiana»: antes de empezar la materia, «lo primero es mirar al grupo y asegurarse de que todas y todos estén bien; trabajar emociones, respeto y empatía forma parte del aprendizaje»; mientras que Iñigo Ramos, asesor en el Berritzegune, pone el acento en la doble dimensión de los protocolos, «rigurosos y humanos», y en la coordinación con Salud, los servicios sociales o la Ertzaintza cuando la situación lo exige.