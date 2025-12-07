Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

2.700 gaztek hartuko dute parte Udalak euskararen erabilera bultzatzeko martxan jarritako ekimenetan

Hiru ekimen nagusiren bitartez, Udalak gazteen artean euskararen erabilera areagotzen jarraituko du abenduan

Ander Artetxe

Igandea, 7 abendua 2025, 11:56

Donostiako Udalak gazteen artean euskararen erabilera sendotzeko apustua indartuko du abenduan, kultura digitala, parte-hartze eskolarra eta antzerkia uztartzen dituzten hiru ekimenen bidez. Guztira, Bigarren ... Hezkuntzako eta Batxilergoko 2.600 ikaslek baino gehiagok hartuko dute parte udaleko Euskara Zerbitzuak koordinatutako jarduera hauetan.

