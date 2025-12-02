131 alumnos sufrieron acoso escolar en Gipuzkoa el curso pasado, dos cada tres días

131 alumnos sufrieron acoso escolar el curso pasado en Gipuzkoa. Son dos casos cada tres días, teniendo en cuenta que el año académico tiene un ... mínimo de 175 días lectivos. Fueron 326 los que afrontaron esta situación de bullying en Bizkaia y 65 en Álava. En Euskadi, 522 alumnos sufrieron acoso escolar, un importante incremento respecto al año pasado (363 casos) y más del doble que hace dos (213), según se desprende de una respuesta por escrito del Departamento de Educación a la parlamentaria del PP, Muriel Larrea. A lo largo de este último curso 2024/2025 se abrieron 665 expedientes por detección de acoso escolar en Gipuzkoa, 364 más que los iniciados el año anterior y 720 más que en el curso 2022/2023. Este repunte podría evidenciar que los centros están cada vez más concienciados con el acoso escolar y activan más protocolos ante la sospecha de que un alumno pueda estar sufriendo bullying.

Las agresiones verbales siguen siendo, por segundo año consecutivo, el tipo de acoso más habitual en los centros vascos: el 81% de las situaciones de bullying en Euskadi entran dentro de esta categoría y suponen 426 del total de 522 casos de acoso detectados. También se han registrado 285 casos de exclusión y 153 de agresiones físicas directas, que completan el podio. Eso sí, el bullying a través de redes sociales es el segundo que más ha aumentado en cuestión de un año, por detrás de las agresiones verbales: si en el curso anterior se detectaron 89 casos, este curso 2024/2025 han sido 165.

De manera similar, se han registrado 31 agresiones más a alumnos con necesidades educativas especiales (91 casos) que el año pasado, 25 casos más de acoso sexual (56), 13 situaciones más de acoso escolar con motivos racistas -con un total de 39 en Euskadi- y 28 por LGTBIQ+ fobia (+11). Cabe destacar que algunos casos presentan varios tipos de acoso a la vez y que Educación no ha desglosado estas cifras por territorios.

En cuanto a los datos de Gipuzkoa, un total de 131 alumnos sufrieron a lo largo del curso pasado algún tipo de acoso escolar. Y de los 665 expedientes abiertos en el territorio, cerca del 20% terminan confirmándose como un caso de bullying. A nivel autonómico se abrieron 2.263 protocolos ante sospecha de situaciones de acoso, de los cuales 522 fueron identificados como tal. Esto equivale a tres casos de bullying identificados al día y casi 15 a la semana, ya que el curso escolar cuenta con un mínimo de 175 jornadas lectivas.

Trabajar con los acosadores

Tal y como explica el Departamento de Educación en dicha respuesta parlamentaria, el primer paso que siguen los centros educativos que detectan una situación de acoso es «remitir el caso al servicio de Inspección Educativa» del Gobierno Vasco. En cuanto a las medidas que se toman para el alumnado con rasgos acosadores, «se trata de trabajar con este alumnado el desarrollo de conductas más adecuadas que le permitan un desarrollo socioemocional saludable. Para ello se trabaja la empatía, las habilidades sociales, el respeto, las conductas asertivas, el autocontrol emocional, entre otros aspectos». En los casos que incluyen a alumnado del nivel de Educación Primaria, «se opta por aplicar medidas alternativas para la corrección de conductas, donde prevalezcan los conceptos de reparación y conciliación», apuntan.

Eso sí, «cuando los hechos acaecidos demandan una intervención de otra entidad, se aplican las medidas correctoras de conductas que provee el Decreto de Derechos y Deberes 210/2008», tales como la suspensión del derecho a participación en actividades y/o excursiones, pudiéndose llegar a la suspensión del derecho de asistencia al centro docente.