Dos alumnas en el patio de un centro educativo de Donostia. Arizmendi

131 alumnos sufrieron acoso escolar en Gipuzkoa el curso pasado, dos cada tres días

En Euskadi, el número de víctimas de bullying se ha duplicado hasta las 522, con un mayor aumento de agresiones verbales y ciberacoso

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:59

131 alumnos sufrieron acoso escolar el curso pasado en Gipuzkoa. Son dos casos cada tres días, teniendo en cuenta que el año académico tiene un ... mínimo de 175 días lectivos. Fueron 326 los que afrontaron esta situación de bullying en Bizkaia y 65 en Álava. En Euskadi, 522 alumnos sufrieron acoso escolar, un importante incremento respecto al año pasado (363 casos) y más del doble que hace dos (213), según se desprende de una respuesta por escrito del Departamento de Educación a la parlamentaria del PP, Muriel Larrea. A lo largo de este último curso 2024/2025 se abrieron 665 expedientes por detección de acoso escolar en Gipuzkoa, 364 más que los iniciados el año anterior y 720 más que en el curso 2022/2023. Este repunte podría evidenciar que los centros están cada vez más concienciados con el acoso escolar y activan más protocolos ante la sospecha de que un alumno pueda estar sufriendo bullying.

