Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un estudiante lee la concesión de una beca otorgada por Educación. R. C.

Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso

El ministerio dará desde septiembre 300 euros de ayuda fija y otros 300 por desplazamiento a quienes cursen entre 48 y 59 créditos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

El Ministerio de Educación, a partir de septiembre próximo, va pagar por primera vez parte de la beca a los universitarios y alumnos de enseñanzas ... artísticas superiores que solo tengan una matrícula parcial, aunque no se matriculen de los 60 créditos que normalmente conforman un curso académico completo, requisito hasta ahora indispensable para recibir la ayuda pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  6. 6

    Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años
  7. 7

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  8. 8 El cameo de Lee Chun Soo, el «Beckham coreano» de la Real Sociedad, en la serie Yakarta
  9. 9

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán
  10. 10

    El aviso amarillo deja vientos de más de 130km/h y la caída de postes, árboles y ramas en la red secundaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso

Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso