Dos de cada tres jóvenes vascos quieren tener hijos y piden más conciliación antes que ayudas económicas

La natalidad está a la baja en Euskadi no porque los jóvenes vascos rechacen ser padres, sino porque entienden que no se dan las condiciones ... suficientes para dar el paso. De hecho, dos de cada tres ciudadanos de entre 25 y 39 años (67,7%) aspiran a tener hijos, ya que entienden que la paternidad/maternidad «enriquece la vida» y la descendencia les haría más felices. La mayoría (58%) desearían poder tener dos hijos, siendo mayor este porcentaje entre quienes aún no son padres (63%), que entre quienes ya lo son (53%). Son casi el doble los que pudiendo elegir tendrían 3 hijos (24%) que los que se quedarían solo con uno (13%). Hay un 4% de vascos que desearían tener familia numerosa, de cuatro o más descendientes.

Del tercio que expresa su falta de deseo de procrear, solo un 6,3% indica que su decisión es definitiva. El resto asume que podría replantearse la idea si se modificasen sus circunstancias personales. En este punto el principal cambio sería una mejora en la situación económica, seguido de cambios en la situación laboral, acceso a la vivienda, y disponer de una pareja estable que desee tener descendencia. Las razones que más peso tienen entre quienes no desean la paternidad son que desean dedicar su vida a otros proyectos (7,6 puntos sobre 10), que prefieren vivir solos o en pareja (7,5), que cuidar de los hijos supone demasiada responsabilidad (6,8), que la crianza es muy costosa económicamente (6,3), y que «tal y como están las cosas (guerras, cambio climático...) mejor no traer niños al mundo (6,1). También pesan los temores tradicionales inherentes a la paternidad, como la preocupación por no disponer de tiempo para uno mismo (para el 64,7%), las posibles afecciones a la salud física y/o mental (59,4%), ver frenado el desarrollo profesional (59%), o la pérdida de poder adquisitivo (49%). Estas preocupaciones son significativamente más frecuentes entre las mujeres. A la pregunta de cuáles de las medidas vigentes de fomento de la natalidad son más valoradas y qué otras decisiones deberían implementar los poderes públicos, se constata que pesan mucho más las que favorecen la conciliación laboral y familiar que las ayudas estrictamente económicas. En cualquier caso, ninguna des estas medidas es percibida como de «mucho» apoyo a la natalidad, primando la idea de que ayudan «bastante». La mejor valorada es la oferta de guarderías públicas (haurreskolak) del Gobierno Vasco. Para el 35% de los jóvenes ayuda «bastante» a las familias con hijos, y para el 28% lo hace «mucho». La segunda más apreciada es la duración del permiso de paternidad de 16 semanas instaurada por el Gobierno español. Ayuda bastante para el 34% y mucho para el 24%. Una aceptación similar tiene el permiso de maternidad de 16 semanas (30% y 24%, respectivamente). A continuación aparece la oferta de programas públicos de ocio educativo como 'haurguneak' o 'kideguneak' (35% y 20%). Hay que llegar a la quinta posición para encontrar la influencia que le dan los jóvenes vascos a las ayudas económicas en el fomento de la natalidad. Las mejor valoradas son las subvenciones para quienes se acogen a una reducción de jornada para el cuidado de los hijos (suponen 'bastante' ayuda para el 27% y 'mucha' para el 18%). Le siguen las ayudas para excedencias laborales (26% y 17%), la ampliación de las ayudas hasta que el primer y segundo hijo cumplen tres años (29% y 13%), la cuantía (200 euros), y las subvenciones para contratar a personas que se dediquen al cuidado de los hijos. La encuesta ha sido elaborada a finales del año pasado por el Observatorio vasco de la Juventud, dependiente del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, y ha recabado la opinión de 2.323 vacos de entre 25 y 39 años. La mayoría de respuestas son de mujeres (1.509), frente a 802 de hombres y de 12 que no se identifican con ningún género. El 80% de las personas encuestadas ha nacido en Euskadi, el 15% en el extranjero (principalmente Latinoamérica, el 10%), y un 4% en otra comunidad autónoma española.

