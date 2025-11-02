Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las familias numerosas vascas han reunido este sábado en Vitoria. Igor Aizpuru

Dos de cada tres familias numerosas afirman que «llegan justas» a final de mes

Más de 400 personas se han reunido este sábado en Vitoria para celebrar el undécimo congreso organizado por la asociación vasca de familias numerosas

B. Mayo

Vitoria.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Si quien más quien menos tiene problemas para estirar el salario y afrontar los gastos del día a día en una época de encarecimiento ... de todos los precios, este problema se agrava en el caso de las familias numerosas, la que cuentan con cinco o más miembros y casos especiales en los que hay dos hijos y un solo progenitor. «Estamos haciendo un esfuerzo económico brutal y en la última encuesta el 63% de nuestras familias nos dicen que llegan a justas a fin de mes y con grandes dificultades», ha señalado este sábado la directora ejecutiva de Hirukide, Natalia Díez-Caballero. Pero, pese a estas dificultades, el 70% de sus asociados dicen que «son felices, incluso cuando tienes un mayor número de hijos» con los gastos añadidos que esto conlleva.

