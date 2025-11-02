Dos de cada tres familias numerosas afirman que «llegan justas» a final de mes

Si quien más quien menos tiene problemas para estirar el salario y afrontar los gastos del día a día en una época de encarecimiento ... de todos los precios, este problema se agrava en el caso de las familias numerosas, la que cuentan con cinco o más miembros y casos especiales en los que hay dos hijos y un solo progenitor. «Estamos haciendo un esfuerzo económico brutal y en la última encuesta el 63% de nuestras familias nos dicen que llegan a justas a fin de mes y con grandes dificultades», ha señalado este sábado la directora ejecutiva de Hirukide, Natalia Díez-Caballero. Pero, pese a estas dificultades, el 70% de sus asociados dicen que «son felices, incluso cuando tienes un mayor número de hijos» con los gastos añadidos que esto conlleva.

Más de 400 personas entre adultos, jóvenes y menores pertenecientes a familias numerosas se reunieron este sábado en el Palacio de Congresos Europa para celebrar el undécimo congreso organizado por la asociación vasca de familias numerosas. Una jornada en la que los congregados estuvieron buscando la fórmula de la felicidad, los mayores asistiendo a las ponencias y los más pequeños disfrutando de los juegos que había programados para ellos.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y la primera teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, junto al presidente de Hirukide Araba, Alberto Cobo, y el presidente de la federación, Iñigo Abreu.

«Hacemos un balance muy positivo de un encuentro en el que nos han acompañado más de 400 personas, entre jóvenes, niños y adultos. Todas ellas familias comprometidas para poder crecer hoy y mejorar en cuanto a la parentalidad positiva. Para poder ser más felices en casa y conseguir un bienestar emocional más acorde con los tiempos que ahora mismo vivimos», ha señalado la directora.

Durante la jornada, las familias asistentes han participado en conferencias, coloquios y actividades centradas en cómo fortalecer el bienestar y la convivencia en el hogar. Por su parte, cerca de 200 niños y niñas han participado en el programa infantil, dividido por edades, con actividades, talleres, juegos, una salida de ocio para mayores de seis años y un espectáculo de magia.

Tras disfrutar de la comida, la cita ha permitido a los asistentes descubrir los tesoros de Álava en una sesión vespertina en la que cada familia escogió su plan preferido: una visita a la catedral de Santa María y el Casco Medieval de Vitoria, una excursión a las Salinas de Añana o un recorrido por las bodegas Eguren Ugarte y la iglesia de Santa María de los Reyes en Laguardia.

Charlas y mesa redonda

El encuentro ha contado con el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, que ha ofrecido una charla sobre el valor del humor y la actitud positiva en la vida familiar, mientras que la psicóloga Alba Cardalda ha hablado sobre la gestión emocional y la comunicación afectiva. Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda con la participación de Sandra Martín, Jorge Ortiz de Urtaran, Gabriela Michel y Víctor Petuya, madres y padres que compartieron sus experiencias y reflexiones en torno al «arte de ser felices en casa».

El congreso ha servido también para la entrega de los Premios Hirukide 2025, que han reconocido al Ayuntamiento de Zarautz por su política de apoyo a las familias y a Josu Etxebarrieta, padre de cinco hijos y viudo, por su ejemplo de fortaleza y dedicación.

En Euskadi están registradas un total de 36.200 familas numerosas y 8.200 de ellas forman parte de Hirukide, la asociación que les da cabida desde 1999. Información, asesoramiento, formación, participación en eventos y sorteos y la posibilidad de beneficiarse de descuentos en más de un millar de entidades y comercios son algunos de los servicios que Hirukide ofrece a sus más de 45.000 asociados.