Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia Los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia cuando fueron atacados por un vecino que había amenazado a otro en la calle Godofredo Ros | Un testigo asegura que escuchó una decena de detonaciones y otro afirma que oyó menos disparos

Javier Martínez y Rosana Ferrando Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 20:47 Comenta Compartir

Dos policías han abatido a tiros a un hombre de nacionalidad china y 46 años de edad que intentó agredirlos con un cuchillo en un edificio de la ciudad de Valencia. Según las primeras investigaciones, los agentes se vieron obligados a disparar en defensa propia al ser atacados en un espacio reducido en un rellano de la finca.

Los hechos ocurrieron sobre las 16 horas de este lunes en un edificio de cinco alturas en la calle Godofredo Ros cuando los policías nacionales acudieron con urgencia tras recibir el aviso de una violenta discusión entre dos vecinos.

Un hombre que reside en la finca llamó al 091 para pedir que acudiera la Policía, porque un vecino estaba golpeando la puerta de su vivienda y le había amenazado también con un cuchillo. Los primeros agentes que llegaron al edificio se entrevistaron con la persona que había pedido ayuda, y después acudieron al piso donde vive el individuo que acababa de protagonizar el incidente.

Este hombre, que regentaba un bar en una calle cercana, recibió a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones y se abalanzó sobre ellos, por lo que se vieron obligados a disparar en defensa propia con sus armas reglamentarias. El enfrentamiento se produjo en un espacio reducido, junto a la puerta de la vivienda, lo que limitó los movimientos de los agentes y también su capacidad de respuesta de una manera rápida y adecuada ante el intento de agresión.

Un vecino de la calle Godofredo Ros asegura que escuchó una decena de detonaciones en pocos segundos. «Fueron tan seguidos los tiros que parecía una traca», afirmó el hombre. Sin embargo, otro testigo manifestó que el número de disparos fue menor: «Cuatro o cinco».

Tras recibir el aviso de un tiroteo en el barrio de Monteolivete, un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó con urgencia a la calle Godofredo Ros. También acudieron varias patrullas de la Policía Nacional en apoyo de los primeros agentes que intervinieron en el suceso.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, uno de los policías practicó técnicas de estabilización al hombre herido, así como maniobras de reanimación cardiopulmonar, que luego continuaron los sanitarios del SAMU, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales, según informaron fuentes médicas.

Un equipo de Policía Científica llegó poco después y realizó una minuciosa inspección en el edificio. Los especialistas de la Policía recogieron los casquillos y examinaron los impactos de bala, ya que algunos de los disparos no alcanzaron al hombre, según ha podido saber Las Provincias.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana confirmaron que el hombre fallecido presentaba «heridas de arma», pero no precisaron el número de impactos de bala ni de disparos que realizaron los agentes de la Policía Nacional.

Tras la minuciosa inspección que realizó la Policía Científica y el forense de guardia, el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver poco después de la seis de la tarde. Dos empleados del retén fúnebre trasladaron luego el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que los forenses realicen la correspondiente autopsia.

Según los vecinos, la víctima no es una persona violenta y necesitaba una muleta para andar debido a los dolores del nervio ciático que sufría. Sus amigos le llamaban Luis y recuerdan que en 2010 resultó herido de arma blanca en Beniferri cuando defendió a una mujer. El ciudadano chino fue hospitalizado en La Fe tras recibir tres cuchilladas en el tórax, el abdomen y un hombro. La Policía detuvo al agresor por un delito de tentativa de homicidio.

