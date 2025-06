«Como dos huevos en el desayuno desde hace 15 días y estos son los beneficios que he observado» «Si los digieres bien y no tienes alergias ni intolerancias comprobadas, no hay problema en comerlos todos los días»

J.M. Jueves, 5 de junio 2025

Durante mucho tiempo, los huevos fueron demonizados por su contenido en colesterol, pero hoy se sabe que «el colesterol dietético no es tan 'malo' como pensábamos, especialmente en una dieta general equilibrada», explica la naturópata Juliette Andreau. Por ello, muchos especialistas recomiendan incorporarlos regularmente en la alimentación. En particular, Andreau propone desayunar dos huevos todos los días durante dos semanas como un hábito saludable para la mayoría de las personas. «Si los digieres bien y no tienes alergias ni intolerancias comprobadas, no hay problema en comerlos todos los días», asegura.

Según Andreau, los huevos son «uno de los alimentos más completos» que existen. Contienen «muchos de los nutrientes que necesitamos: proteínas de alta calidad, grasas interesantes (especialmente en la yema), vitaminas (A, D, E, B12), colina (esencial para el cerebro y el hígado) y minerales como el selenio y el zinc». Estos nutrientes tienen efectos notables en el organismo y pueden observarse en pocos días. «Los beneficios se notan muy rápidamente», afirma, especialmente si se sustituyen por otros desayunos menos nutritivos. Entre las mejoras más frecuentes están «más energía, menos antojos matutinos, mayor saciedad y un efecto positivo en el estado de ánimo».

Además, los huevos ofrecen beneficios específicos en distintas áreas de la salud. «Gracias a la colina, un nutriente que potencia el cerebro, se logra una mayor claridad mental. También pueden favorecer el sistema hormonal, ya que el colesterol es esencial para la producción de hormonas sexuales como la progesterona, el estrógeno y la testosterona». En cuanto a la vista, aportan «dos importantes antioxidantes: la luteína y la zeaxantina, que filtran la luz azul a la altura de los ojos para protegerlos de las pantallas».

A nivel estético, los efectos tampoco pasan desapercibidos. «Gracias al azufre, un mineral rico en queratina, el cabello se vuelve más fuerte, brillante y sedoso». Los huevos también son ricos en biotina, una vitamina B que «favorece la salud del cabello, las uñas y la piel». Por si fuera poco, contienen aminoácidos azufrados como la metionina, que «ayudan a desintoxicar el hígado y a producir queratina».

Eso sí, la calidad y preparación de los huevos hacen la diferencia. «Como con todo lo demás: es la calidad lo que marca la diferencia», aclara Andreau, quien sugiere elegir «huevos orgánicos, de gallinas camperas, o incluso los huevos de pequeños productores», en lugar de huevos industriales. Y para preservar sus propiedades, el método de cocción es clave: «Una cocción suave es clave. Lo ideal son los huevos pasados por agua, cocidos o escalfados: la yema se mantiene líquida, lo que conserva las vitaminas A, D y la colina, que son sensibles al calor». Cocinarlos en exceso, como en el caso de los huevos duros o las tortillas, puede hacer que «perdamos algunos de estos valiosos nutrientes y las grasas pueden oxidarse».

Para quienes buscan ideas, Andreau propone diversas combinaciones para el desayuno desde huevos fritos con de pan de masa madre y aguacate, hasta recetas más dulces como tortitas proteicas con plátano y huevos. El consejo final es observar cómo reacciona el cuerpo al nuevo hábito: a los naturópatas les gusta «darse ciclos de observación de 14 a 21 días para observar si un nuevo hábito tiene algún impacto». Y en el caso de los huevos en el desayuno, ese impacto suele ser muy positivo.

Temas

Alimentación