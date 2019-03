El doble de cesáreas de las necesarias Situación en España Lunes, 11 marzo 2019, 09:21

España, donde la mayor parte de las mujeres dan a luz en el sistema público de salud, no sufre la epidemia de cesáreas que está atajando China a golpe de hoz y de martillo. Pero eso no quiere decir que se realicen pocas. Al contrario, más del 26% de los bebés nacen de esta forma, lo cual supone el doble del porcentaje que recomienda la OMS. Y el de nuestro país no es un caso aislado, porque, según un informe publicado por 'The Lancet' el año pasado, este procedimiento ha pasado de utilizarse en un 12% de los partos registrados a nivel global en el año 2000 al 21% de 2015.

El problema es que la cesárea se considera habitualmente una cirugía sin mayor importancia. No obstante, la OMS alerta de que, como siempre que hay que utilizar el bisturí, existen riesgos. Los más habituales son las infecciones en la vejiga por el uso de un catéter, y las hemorragias. Diferentes informes también alertan de la posibilidad de que se presenten más problemas en gestaciones futuras, como la placenta previa o la placenta accreta. Y un estudio llevado a cabo en Francia durante un lustro y publicado en 2006 por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos llegó a la conclusión de que la mortalidad posparto de la madre es 3,6 veces superior entre las que dan a luz por cesárea en comparación con las que optan por un parto vaginal.