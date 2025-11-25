Disneyland París estrena World of Frozen y arranca la mayor expansión de su historia Este estreno, bautizado como World of Frozen, será además el punto de partida de la mayor transformación del actual Walt Disney Studios

Disneyland París se prepara para abrir, el próximo 29 de marzo, un nuevo territorio inmersivo inspirado en la franquicia Frozen. Este estreno, bautizado como World of Frozen, será además el punto de partida de la mayor transformación del actual Walt Disney Studios, que duplicará su tamaño y adoptará un nuevo nombre: Disney Adventure World.

Los visitantes podrán adentrarse en una recreación detallada del reino de Arendelle, ya liberado del invierno eterno. Inspirados en la estética nórdica, los decorados incluirán un monte nevado de 36 metros que albergará en su interior la nueva atracción principal: un*paseo en barco apto para todas las edades, acompañado de las canciones más icónicas de las películas.

En la cima de la montaña se levantará el Palacio de Hielo de Elsa, que se sumará a tiendas, restaurantes y a cuatro espectáculos diarios con los personajes navegando en barcas. El área también marcará la llegada de una nueva generación de animatrónicos, entre ellos un Olaf autónomo capaz de moverse con naturalidad e imitar los gestos del personaje.

La apertura de World of Frozen será solo el comienzo. Con una inversión de 2.000 millones de euros, Disney Adventure World ampliará su superficie hasta duplicarla, reforzando su posición como «el destino turístico líder de Europa», según destacó su presidenta, Natacha Rafalski. El complejo recibe cada año alrededor de 15 millones de visitantes.

Además del Marvel Avengers Campus y de las áreas dedicadas a Pixar y Toy Story, el renovado parque incorporará nuevas zonas temáticas: una inspirada en El Rey León (actualmente en construcción) y una futura atracción basada en Up. Desde esta primavera también estará disponible una atracción tipo «tazas» inspirada en Enredados, concebida como un baile en góndola.

El rediseño de Disney Adventure World girará en torno a un gran lago artificial, que por las noches será el escenario del nuevo espectáculo «Disney Cascade of Lights». Este show de 16 minutos combinará pirotecnia, luces y 379 drones de última generación, incluidos un centenar que volarán sobre el agua y podrán acercarse hasta 20 metros del público. Pensado para disfrutarse en 360 grados, el espectáculo narrará un viaje heroico con personajes de Vaiana, Zootrópolis y del universo Marvel.

