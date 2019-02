No te la juegues con el disfraz de los carnavales Kontsumobide y la OCU recuerdan que es importante comprobar que los disfraces que se adquieren cumplen la normativa básica y que son seguros EL DIARIO VASCO Martes, 26 febrero 2019, 19:49

No te la juegues con el disfraz en estos carnavales. Kontsumobide y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que durante estas fiestas es importante comprobar que los disfraces que se adquieren cumplen la normativa básica y que son seguros.

La directora de Kontsumobide, Nora Abete, ha emplazado este martes a los consumidores a observar si los disfraces que se adquieren son resistentes al fuego o poco inflamables, comprobar que no tienen partes pequeñas que puedan ser ingeridas, así como zonas cortantes, y que no incluyan cuerdas o cordones en el cuello que puedan provocar asfixia.

La responsable de Kontsumobide también ha indicado que los disfraces se clasifican por edad y que es necesario ver las advertencias específicas, sobre todo en los dirigidos a menores de 36 meses.

Ha remarcado que un disfraz para una persona menor de 14 años y mayor de uno es un juguete y por ello en el etiquetado debe tener el distintivo CE europeo, el rango de edad y las indicaciones concretas.

La directora del Instituto Vasco de Consumo ha recomendado de cara a los próximos carnavales asegurarse de que la tienda física o virtual donde se compra el disfraz es de confianza y guardar las facturas y comprobantes ante una eventual reclamación.

Recomendaciones de la OCU

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una serie de consejos y advertencias similares de cara a los carnavales. Subraya que fabricar un disfraz puede resultar más económico que comprarlo, y de hacerlo, ha recordado que asistir a un establecimiento más caro o pagar por un disfraz muy sofisticado no descarta la presencia de posibles peligros en el traje. Recomienda reciclar los disfraces para evitar gastos innecesarios Aconseja que no se deje a los más pequeños usar bengalas, petardos, fuegos artificiales, mecheros, cigarros encendidos y alejarlos de las chimeneas. Además, ha aconsejado que es preferible que los disfraces no lleven la cabeza cubierta pues, según han asegurado, las capuchas y caretas tienen un mayor riesgo de inflamabilidad.

Para los niños menores de tres años, la organización aconseja revisar que se han retirado todas las bolsas de plástico, que pueden suponer un riesgo de asfixia, y tener cuidado con las piezas pequeñas de los adornos que puedan suponer un riesgo para los niños.

En cuanto a las lentillas de fantasía, la OCU sostiene que «con los ojos es mejor no jugar», pues, según ha asegurado, este tipo de artículos se pueden encontrar en puntos de venta no autorizados y no estar sujetos a ningún control de seguridad. En caso de utilizarlas, recomienda lavarlas frecuentemente y nunca dormir con ellas puestas.

Respecto al maquillaje, la organización ha recordado que afirmaciones como «hipoalergénico» o «testado dermatológicamente» no suponen una garantía y que pueden contener sustancias químicas. En esta línea, se recomienda utilizar maquillajes al agua, fáciles de aplicar y de quitar. Asimismo, la OCU aconseja no utilizar maquillajes en niños menores de tres años, no dejarles solos jugando cerca de estos productos y, en caso de reacción o alergia, eliminar inmediatamente el maquillaje con agua y no volver a usarlo. Además, recomienda aplicar crema hidratante antes de aplicarlos, lavar bien la piel al retirarlos y comprobar que no se encuentren caducados.

Sobre las medidas de seguridad en fiestas y desfiles, la OCU ha recordado que se debe llevar a los niños siempre de la mano y no perderlos de vista y ha recomendado escribir el número de móvil en el brazo del niño por si se pierde, así como recordarles que no deben moverse y esperar tranquilos si se encuentran solos y no marcharse con nadie que no sean sus padres.

Por último, si se va a asistir a una fiesta, la organización recomienda identificar las salidas de emergencia y comprobar que se tiene acceso a las mismas. En caso de inseguridad, se aconseja avisar al responsable del establecimiento e incluso pedir un reembolso del dinero si las respuestas no son consideradas convincentes. Además, se recuerda que deben tener disponibles hojas de reclamaciones y se recomienda guardar el ticket de compra de la entrada para realizar cualquier gestión.