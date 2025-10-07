Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido, son muchas denuncias»

Ramiro González se compromete a «mejorar la coordinación» para que «estas situaciones no se vuelvan a producir»

Saoia Echeazarra

Martes, 7 de octubre 2025, 12:44

El escándalo del campamento de Bernedo acumula ya doce denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones. «Son muchas denuncias», ha lamentado ... el diputado general de Álava, Ramiro González, que ha señalado que «lo que hemos conocido hasta ahora nos lleva a concluir que estas colonias de esa manera no tendrían que haberse producido». «Hay 12 padres y madres que consideran que hay cosas que ocurrieron en esos campamentos que pueden ser delito. Son muchas denuncias», ha incidido.

