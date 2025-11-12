Las diputaciones vascas critican que la decisión del Ministerio de confinar a las aves ha sido «prematura» Lamentan que las restricciones «generan un daño considerable» al sector campero, quien «ya está adoptando medidas de vigilancia activa y de bioseguridad»

Lara Ochoa y Beñat Arnaiz San Sebastián Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:06

Las diputaciones forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava han criticado la decisión del Ministerio de Agricultura de prohibir criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar. «Resulta prematura y genera un daño considerable al sector campero», han lamentado las tres diputaciones vascas en un comunicado tras reunirse con el sector.

El aumento del riesgo de gripe aviar en España ha obligado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a prohibir la cría de aves de corral al aire libre desde este pasado lunes para evitar la expansión de los brotes que ya han provocado la muerte de 2,5 millones de estos animales. Se trata de una prohibición que de momento han esquivado Gipuzkoa y Bizkaia, y que afecta por ahora a seis municipios alaveses y doce navarros, lo que engloba a más de un millón de gallinas, pero que ha llevado la inquietud al sector y al consumidor.

En este contexto, las tres diputaciones forales vascas se han reunido este miércoles con representantes del sector campero del huevo con el objetivo de escuchar sus inquietudes ante las restricciones impuestas por el Ministerio. Un caso de gripe aviar «te descuadra todo», señalaban esta misma semana a este periódico fuentes del sector.

Durante la reunión, las empresas del sector, Euskaber, Lumagorri y Ovo 12, han manifestado su preocupación por las consecuencias del confinamiento obligatorio de las aves. Es una medida que «afecta al bienestar animal, ya que al permanecer encerradas se incrementan los episodios de picoteo entre animales y se modifican sus pautas naturales de alimentación al no poder pastar en el exterior». En esta línea, desde el sector señalan que «los positivos detectados a nivel estatal por gripe aviar en explotaciones avícolas han sido en gallinas criadas en jaulas y no al aire libre».

Gipuzkoa, Bizkaia y Álava consideran que la decisión ministerial resulta «prematura» y genera un «daño considerable» al sector campero al defender que «ya está adoptando medidas de vigilancia activa y de bioseguridad». Fuentes del sector explicaron este lunes a este periódico que «en la granja solo entran el granjero o la granjera y el veterinario, y después hay arcos de desinfección. En la granja, cada vehículo que pasa para traer el pienso o para recoger los huevos, se rocía con un líquido que evita el contagio, y los conductores se fumigan también los zapatos y demás prendas con un líquido». Además, «el granjero y el veterinario en cuanto entran a la granja se duchan y se ponen la ropa de la granja y al salir, exactamente lo mismo». Y también se limita el contacto entre los granjeros.

No obstante, las tres diputaciones, que son las responsables de realizar las funciones de vigilancia, prevención, detección y control, han aclarado que no descartan intensificar las medidas si la situación epidemiológica lo requiriese en base a las competencias que las administraciones forales tienen encomendadas en esta materia.

Mensaje de tranquilidad al consumidor

Asimismo, han querido trasladar un mensaje de tranquilidad al consumidor y recuerdan que en Euskadi se están aplicando «protocolos estrictos de control y prevención en todas las explotaciones, que no tiene afección humana por consumo de huevos o productos de pollo».

Por último, las tres diputaciones han manifestado su compromiso de seguir trabajando conjuntamente con el sector avícola para lo que mantendrán reuniones periódicas para informar sobre la evolución de la enfermedad.

