Misivas enviadas por una niña a su familia desde el campamento de Bernedo.

La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

La institución foral iniciará esta semana el expediente para imponer las sanciones más duras al udaleku en paralelo a la investigación judicial

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Diputación de Álava pretende «suspender» la actividad del campamento de Bernedo de forma definitiva, según ha podido confirmar este periódico en diversas fuentes. Se ... trata de la principal medida que pretende llevar adelante la institución foral en la vertiente administrativa contra los promotores del polémico udaleku de la localidad alavesa, en el que, entre otras muchas cosas, se instaba a los menores a desnudarse a la hora de usar duchas mixtas y los monitores andaban desnudos por las instalaciones sin que las familias que mandaban allí a sus niños tuviesen conocimiento de ese tipo de prácticas. La decisión de la Diputación alavesa llega, en todo caso, después de que numerosas voces hayan cuestionado la «inacción y la pasividad» de las instituciones por lo que estaba pasando en Bernedo desde hace años.

