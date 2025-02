«Me dijo que me daría 3.000 euros a cambio de perder la virginidad con él»

Raúl Hernández Miércoles, 26 de febrero 2025, 10:23 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

Un hombre acusado de tres delitos de corrupción de menores y otros tres de abuso sexual a menores de 16 años afronta una petición de pena de la Fiscalía que suma 27 años de prisión. La Audiencia Provincial de Murcia acogió este martes la primera sesión del juicio de unos hechos que fueron denunciados en 2017 por tres niñas, de entre 13 y 14 años, en Totana.

En la vista oral, comenzó declarando una de las supuestas víctimas, Marta -nombre ficticio para proteger su identidad-, que ahora tiene 21 años, y relató que conoció al acusado cuando tenía aproximadamente 14 años. Según declaró, el hombre solía invitarlas a salir, pagarles comidas y, en ocasiones, les entregaba dinero sin, en un principio, pedir nada a cambio de forma directa. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a requerirles «favores» a cambio de las invitaciones, narra La Verdad.

«Nos hablaba de cosas fuera de lugar, nos insinuaba que podría darnos dinero a cambio de ciertas cosas», declaró Marta. Añadió que, en una ocasión, el procesado detuvo el coche en un descampado y les dijo que había gastado mucho dinero con ellas, pidiéndole a ella y a una amiga, Laura -nombre ficticio- que le debían «hacer un favor».

-¿Qué entendiste tú con eso de hacerle un favor?, preguntó la fiscal.

-Pues quería lo que quería, acostarse con nosotras, respondió la joven.

Según la testigo, tocó los muslos de Laura e intentó hacer lo mismo con ella, pero le dijo que les dejara, que no querían nada con él. «Él se enfadó, arrancó el coche y nos dejó allí». Durante la declaración, la chica afirmó no recordar prácticamente nada más de aquellos encuentros con el investigado, del que dijo que, salvo por aquellos ofrecimientos sexuales, que iban dirigidos más hacia su amiga que hacia ella, él se portaba bien con las dos.

Esa actitud cambió cuando lo denunció y declaró en su contra. «Me lo encontré por la calle y me dijo: 'Ten cuidado, más te vale retirar la denuncia'», indicó, al tiempo que expresó el miedo que tenía de él desde entonces.

«Vas a venir conmigo»

Otra menor, Carla -nombre inventado-, declaró que nunca se quedaba a solas con él «porque me daba miedo» y que, en una ocasión, le hizo ofrecimientos de índole sexual. «Me preguntó si era virgen y me ofreció 3.000 euros por perder la virginidad con él», afirmó ante el tribunal. «Me quedé en 'shock'. No sabía cómo reaccionar. Pero le dije que no y me alejé rápidamente», agregó Carla. La joven también declaró que tuvo que cambiar su número de teléfono debido a las constantes llamadas del acusado.

Carla explicó a través de videoconferencia que, tras poner la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Totana, el acusado intentó sujetarla del brazo en la calle y le dijo: 'Vas a venir conmigo quieras o no'. «Sentí un miedo terrible. Intenté zafarme, pero me tenía agarrada. Logré soltarme y salí corriendo», agregó.

La próxima semana declarará la tercera presunta víctima, que no ha podido ser localizada hasta el momento, así como guardias civiles, peritos y, en último lugar, el acusado, que está siendo defendido por el abogado José María Caballero.

