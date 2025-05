Las diez noticias claves de la jornada

DV Viernes, 2 de mayo 2025, 21:19 Comenta Compartir

Rueda de prensa de Imanol: «Quería renovar, pero me voy porque no he ganado todo lo que quería ganar»

Real Sociedad: Zubeldia no llega al derbi

Política: Pradales reclama «ensanchar» el autogobierno ante la «fragilidad» demostrada tras el apagón

Tráfico: Retenciones en la N-I en Idiazabal por un camión que ha hecho la tijera

San Sebastián: Un autobús averiado bloquea el acceso a la estación de autobuses de San Sebastián

Gipuzkoa: Un incendio en una chabola, el último suceso en los pabellones ferroviarios abandonados en Irun

Bilbao: 15 detenidos y varios heridos tras el partido entre el Athletic y el Manchester United en Bilbao

Salud: 845 médicos se inscriben para la OPE de 143 plazas de difícil cobertura de Osakidetza

Educación: La UPV/EHU asistirá en París a una reunión para atraer talento de Estados Unidos

Mundo: Un terremoto de magnitud 7,5 obliga a evacuar localidades del sur de Chile por riesgo de tsunami