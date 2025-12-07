Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:29

Sucesos: Al menos cuatro muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Donostiako Azoka: Mujer, euskaldun y joven es el perfil principal de los visitantes a Durangoko Azoka

Cultura: Muere Martin Parr, el gran fotógrafo de la ironía y la denuncia

Gipuzkoa: El peaje de Biriatou cerrará durante la noche del martes al miércoles por obras en la A-63

Mundo: EE UU dice que la paz en Ucrania depende de resolver el futuro del Donbás y la central de Zaporiyia

Estados Unidos: Así puede acabar la flota de Trump con el ejército de Maduro

Sucesos: Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz

Sociedad: Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Fútbol: El Eibar se deja remontar en Ipurua y sigue sumido en la crisis

Fórmula 1: Norris acaba con el reinado de Verstappen

Top 50
  1. 1 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  2. 2 Cuando la naturaleza nos demuestra su furia
  3. 3

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  4. 4 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  7. 7 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  8. 8

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín
  9. 9

    El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años
  10. 10 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

