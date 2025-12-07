Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este domingo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:29

Sucesos: Al menos cuatro muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife

Donostiako Azoka: Mujer, euskaldun y joven es el perfil principal de los visitantes a Durangoko Azoka

Cultura: Muere Martin Parr, el gran fotógrafo de la ironía y la denuncia

Gipuzkoa: El peaje de Biriatou cerrará durante la noche del martes al miércoles por obras en la A-63

Mundo: EE UU dice que la paz en Ucrania depende de resolver el futuro del Donbás y la central de Zaporiyia

Estados Unidos: Así puede acabar la flota de Trump con el ejército de Maduro

Sucesos: Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz

Sociedad: Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Fútbol: El Eibar se deja remontar en Ipurua y sigue sumido en la crisis

Fórmula 1: Norris acaba con el reinado de Verstappen