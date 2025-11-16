Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:26
Pelota. Peio Etxeberria, a la tercera va la vencida
Gipuzkoa. Arranca el lunes una semana con lluvias y bajada de temperaturas
San Sebastián. El rosa que impulsa la investigación
... Política. El juez Peinado archiva la causa contra la alto cargo de Moncloa once días después de imputarla
Balonmano. El Bera Bera se queda fuera de Europa
Real Sociedad Femenina. Nerea Eizagirre rescata un punto para la Real
Sucesos. Hospitalizado de gravedad un joven de 19 años con heridas de arma blanca en Madrid
Política. Lastra, la UCO y la filtración política, los claroscuros del juicio al fiscal general
Tolosa Goierri. Sagar gutxi baina festa asko Gabirian
América Latina. Los mexicanos toman las calles hartos de la corrupción política y la violencia del narcotráfico
