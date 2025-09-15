Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:56

San Sebastián: La Diputación concertará 40 plazas en Donostia para los usuarios de Txara I que no irán a Zizurkil

Educación: La FP vasca crece hasta las 65.000 plazas con el reto de «fortalecer la reindustrialización»

Televisión: RTVE llevará a su Consejo retirar a España de Eurovisión si Israel participa

Política: El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019

Vivienda: El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Mundiales de Atletismo: Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros

Televisión: Javier Bardem denuncia en los Emmy el «genocidio en Gaza» en una gala que corona a 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia'

Música: Muere Hermeto Pascoal, la leyenda del jazz brasileño que inició su última gira en Donostia

Alumnos de intercambio: «Nos atrae la cultura vasca... y los pintxos»

Economía: Euskadi y Madrid celebran mañana la primera reunión para abordar la saturación de la red eléctrica

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  7. 7 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  8. 8 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  9. 9

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada