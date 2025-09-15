Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este lunes

Lunes, 15 de septiembre 2025

San Sebastián: La Diputación concertará 40 plazas en Donostia para los usuarios de Txara I que no irán a Zizurkil

Educación: La FP vasca crece hasta las 65.000 plazas con el reto de «fortalecer la reindustrialización»

Televisión: RTVE llevará a su Consejo retirar a España de Eurovisión si Israel participa

Política: El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019

Vivienda: El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Mundiales de Atletismo: Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros

Televisión: Javier Bardem denuncia en los Emmy el «genocidio en Gaza» en una gala que corona a 'The Studio', 'The Pitt' y 'Adolescencia'

Música: Muere Hermeto Pascoal, la leyenda del jazz brasileño que inició su última gira en Donostia

Alumnos de intercambio: «Nos atrae la cultura vasca... y los pintxos»

Economía: Euskadi y Madrid celebran mañana la primera reunión para abordar la saturación de la red eléctrica