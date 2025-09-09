Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este martes

Política: El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

Mundo: Sébastien Lecornu, un leal hombre del presidente, será el nuevo primer ministro de Francia

Oriente Próximo: Netanyahu asume la «responsabilidad» por el intento israelí de asesinar a la cúpula de Hamás en Doha

San Sebastián: Platos vacíos en solidaridad con los palestinos

Donostia: Las mareas vivas dejan una nueva imagen de las playas de Donostia

Política: Otxandiano pide a Pradales situar el nuevo estatus en el centro del debate

Economía: El 98% de la red eléctrica de Gipuzkoa está saturada, lo que limita la capacidad de atraer inversiones

Gipuzkoa: Usurbil condena la fuerte agresión y el robo a una mujer

La Vuelta: Las protestas contra Israel obligan a terminar la etapa 8 kilómetros antes y Bernal bate a Mikel Landa al sprint

Sociedad: Adiós al tabaco y a los vapeadores: estas son las nuevas zonas «sin humos» aprobadas por el Gobierno