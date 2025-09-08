Las diez noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:34

Gipuzkoa: Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón

Política: Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos

Vuelta al cole: «Vuelvo feliz a clase, con ganas de conocer a nuevos compañeros y profesores»

Política: GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel

Mundo: España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

Demografía: La natalidad se hunde aún más en Gipuzkoa con la cifra de nacimientos más baja en 50 años

Hondarribia: La emoción reina en el Alarde

Alarde: Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»

'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi': Atotxa se imaginaba, ahora se ve

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

