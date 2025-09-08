Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este lunes
DV
Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:34
Gipuzkoa: Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
Política: Cae el Gobierno de Francia y sume de nuevo al país en el caos
Vuelta al cole: «Vuelvo feliz a clase, con ganas de conocer a nuevos compañeros y profesores»
Política: GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
Mundo: España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel
Demografía: La natalidad se hunde aún más en Gipuzkoa con la cifra de nacimientos más baja en 50 años
Hondarribia: La emoción reina en el Alarde
Alarde: Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi': Atotxa se imaginaba, ahora se ve
