Las diez noticias clave de la jornada

Sanción. La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital

Multikirola. Los equipos benjamines y alevines de los clubes de Gipuzkoa podrán jugar en todo el territorio

... Suceso. Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba

Manifestación contra Israel. Gipuzkoa sale a la calle a favor de Palestina

Israel. Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda «al odio y a la intimidación»

El tiempo en Gipuzkoa. Euskalmet lanza un aviso por riesgo de incendios, especialmente en la costa, ante la combinación de calor extremo y viento sur

Alarde de Hondarribia. El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8

DANA. La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»

Política. Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC

'Caso 'Alvaro García Ortiz'. El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»