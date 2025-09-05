Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:09
Sanción. La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital
Multikirola. Los equipos benjamines y alevines de los clubes de Gipuzkoa podrán jugar en todo el territorio
... Suceso. Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
Manifestación contra Israel. Gipuzkoa sale a la calle a favor de Palestina
Israel. Netanyahu celebra que el equipo israelí en La Vuelta no ceda «al odio y a la intimidación»
El tiempo en Gipuzkoa. Euskalmet lanza un aviso por riesgo de incendios, especialmente en la costa, ante la combinación de calor extremo y viento sur
Alarde de Hondarribia. El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
DANA. La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
Política. Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
'Caso 'Alvaro García Ortiz'. El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.