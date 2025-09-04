Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:53

Remo: San Juan y Lekittarra regresan 8 y 26 años después a la Bandera de La Concha

Goazen Reala! El análisis de la plantilla de la Real: calidad, talento y 'overbooking'

Moda: Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años

Política: Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»

Cultura: El Orfeón Donostiarra, uno de los grandes invitados en los conciertos de ZETAK en Illunbe

Gipuzkoa: Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde

Sucesos: Trifulca en un comercio de Errenteria: «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»

Gipuzkoa: La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Economía: Europa amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches

Mundo: Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  10. 10

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca

Te puede interesar

