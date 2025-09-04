Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:53
Remo: San Juan y Lekittarra regresan 8 y 26 años después a la Bandera de La Concha
Goazen Reala! El análisis de la plantilla de la Real: calidad, talento y 'overbooking'
Moda: Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
Política: Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
Cultura: El Orfeón Donostiarra, uno de los grandes invitados en los conciertos de ZETAK en Illunbe
Gipuzkoa: Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
Sucesos: Trifulca en un comercio de Errenteria: «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
Gipuzkoa: La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme
Economía: Europa amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches
Mundo: Israel sólo acepta la rendición de Hamás para poner freno a la invasión de Ciudad de Gaza
