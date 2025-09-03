Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:07
Caos en la Vuelta a España: La etapa con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
Remo: Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
Política: Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía
Internacional: EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
Portugal: Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
Política: Feijóo no acudirá a la apertura del Año Judicial, que preside un fiscal general «procesado»
Sucesos: Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
Ciencia: Euskadi invertirá 50 millones en cuatro años en investigación universitaria y primará «la calidad frente la cantidad»
Gipuzkoa: Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
Real Sociedad: Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
