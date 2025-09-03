Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:07

Caos en la Vuelta a España: La etapa con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel

Remo: Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha

Política: Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Internacional: EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Portugal: Tres muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Política: Feijóo no acudirá a la apertura del Año Judicial, que preside un fiscal general «procesado»

Sucesos: Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás

Ciencia: Euskadi invertirá 50 millones en cuatro años en investigación universitaria y primará «la calidad frente la cantidad»

Gipuzkoa: Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun

Real Sociedad: Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  6. 6

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada