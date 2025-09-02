Las diez noticias clave de la jornada Estas son las principales informaciones de este martes

Real Sociedad: Goazen Reala! analiza la rueda de prensa del cierre de mercado de la Real

Comparecencia de la Real: Aperribay: «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»

Economía: Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en el proceso de adjudicación del contrato del 'siglo'

Sucesos: Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia

Gipuzkoa: La Diputación estudia cómo ampliar las plazas en las residencias cercanas a Txara II tras las quejas de las familias

Política: El etarra 'Mikel Antza' pide retrasar su declaración por el asesinato de Ordóñez por estar de vacaciones en Mallorca

Economía: El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI

Euskera: HABE comenzará en otoño la acreditación de los nuevos perfiles lingüísticos

Tragedia en Álava: Muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban

Internacional: La Policía francesa abate a un hombre que acuchilló a cinco personas en Marsella