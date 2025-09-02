Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:52

Real Sociedad: Goazen Reala! analiza la rueda de prensa del cierre de mercado de la Real

Comparecencia de la Real: Aperribay: «Sadiq ha rechazado casi todas las ofertas y nosotros la del Valencia»

Economía: Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en el proceso de adjudicación del contrato del 'siglo'

Sucesos: Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia

Gipuzkoa: La Diputación estudia cómo ampliar las plazas en las residencias cercanas a Txara II tras las quejas de las familias

Política: El etarra 'Mikel Antza' pide retrasar su declaración por el asesinato de Ordóñez por estar de vacaciones en Mallorca

Economía: El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI

Euskera: HABE comenzará en otoño la acreditación de los nuevos perfiles lingüísticos

Tragedia en Álava: Muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban

Internacional: La Policía francesa abate a un hombre que acuchilló a cinco personas en Marsella

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  10. 10

    «Solo sé que Dios me ha elegido»

