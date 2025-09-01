Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:27

El mercado de fichajes, en directo: Soler y Yangel ya son oficiales, Traoré se va al Paris FC, Becker se acerca a Osasuna y Brais maneja una oferta de Arabia

Goazen Reala! «Quizá las llegadas de Yangel y Soler tienen que ver con la posible salida de Brais a Arabia»

Política: Sánchez propone crear una agencia contra el cambio climático: «Los incendios no son fruto de la casualidad ni de una trama pirómana»

Vivienda: La compraventa de casas en Gipuzkoa crece a niveles de 2007 por el 'boom' de la vivienda usada

Turismo: Gipuzkoa cierra un mes de agosto de récord en sus agroturismos

Mundo: Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán

Festival de Cine de San Sebastián: '27 noches', del uruguayo Daniel Hendler, abrirá el Zinemaldia

Educación: Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426

San Sebastián: «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»

Gipuzkoa: La mejor vaca y el mejor novillo de la raza Limousin de Gipuzkoa pastan en Donardegi

