La diabetes en los colegios, en un limbo Yolanda mira cómo su hija Ayla, diabética de tipo 1, se pincha en el dedo para medir su nivel de glucosa. / IGOR AIZPURU Familias de niños enfermos exigen regular la atención en horario escolar. Educación remite a un protocolo de 2006 que marca como «voluntaria» la asistencia por parte de los profesores y constata «la imposibilidad» de que haya sanitarios en «cada centro público» AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 06:40

Ayla tiene 7 años y este curso ha tenido que aprender la lección más importante de su vida: cómo medirse la glucosa para mantenerla a raya y evitar subidas o bajadas de azúcar que pueden poner en riesgo su vida. Acaba de ser diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad autoinmune grave y crónica que precisa atención continua y pinchazos regulares de insulina. Ella y su madre, Yolanda Iraeta, han encarado con valentía el cambio de vida que el médico les comunicó hace apenas un mes. Pero hay una asignatura pendiente con la que no contaban: el «vacío institucional» en los colegios para que alguien asista a Ayla durante las horas escolares, sobre todo, en el comedor. «No me lo esperaba, me indigna que no se cubra un derecho básico de asistencia sanitaria y educativa a estos niños», denuncia esta madre, que ha decidido tocar todas las puertas necesarias para reclamar una solución estable a un problema que afecta a unos 400 escolares en Euskadi y que, de momento, se sortea caso a caso según la disposición «voluntaria» del centro y de sus trabajadores, y en la mayoría de ocasiones con la asistencia obligada de los padres.

Yolanda acude todos los días a las 12.15 horas al colegio de Ayla, en Vitoria, para pincharle la insulina y «organizar» las raciones de hidratos de carbono que tiene que comer según la dieta marcada por su endocrino. «En mi empresa me han dejado repartirme por horas unos días de vacaciones que tenía reservados para final de año, así que estoy tirando de eso», explica. Pero confía en que esta salida sea temporal. «Esa no puede ser la solución», añade, mientras investiga otros casos, se informa y se moviliza para intentar que «las instituciones», concretamente los departamentos de Educación y Salud, le den una respuesta «coordinada» que no le obligue a sacar a su hija del comedor y, con ello, «hacer malabares y ajustar» su horario laboral, su economía doméstica y su vida personal para atenderla. Situación a la que se ven abocadas la mayoría de familias con niños diabéticos.

Y es que el único protocolo existente para abordar estos casos es una circular suscrita en agosto de 2006 por Osakidetza y los departamentos de Educación y Salud, que deja en manos de «la colaboración voluntaria» del profesorado o personal del centro escolar esa asistencia ante la «imposibilidad» de que haya sanitarios en «cada centro público». Y si nadie se presta a cubrirla, los padres deben recurrir a «la dirección territorial» de Salud para reclamar una alternativa. «Los docentes no son personal sanitario», argumenta Lucía Torrealday, directora de Innovación Educativa del Gobierno Vasco, que no se plantea actualizar o modificar el protoloco en vigor. Es un «marco general» que, a su entender, responde a las necesidades existentes, aunque «haya casos excepcionales» que precisen «una respuesta diferenciada», dice. «Pero nuestro marco de juego es el que es», insiste la responsable de Educación, que distingue el apoyo educativo que la Administración presta a los alumnos que tienen necesidades especiales para completar su currículo de esta asistencia sanitaria que, según su experiencia, «suelen prestar tutores» voluntarios o «las propias familias», pero que no puede achacarse, en su opinión, al personal docente.

En muchos casos, las familias deben acudir a diario al colegio o no dejar a sus hijos en el comedor

Torrealday asegura no tener constancia de reclamaciones de familias de niños diabéticos, más allá de algún caso puntual. Pero lo cierto es que no es Yolanda la única que reclama lo que considera un «derecho» esencial de los niños, la asistencia sanitaria, muchas lo llevan haciendo años. «Yo acudí primero a la dirección del colegio; ellos hablaron con la delegación territorial para decirles que no podían dejar en manos de voluntarios la atención, pero la respuesta es que no tenían recursos; así que ahora vamos a intentar hacer charlas formativas para ver si alguien en el centro asume el compromiso de ayudar a Ayla», explica su madre, quien reprocha que la única respuesta institucional que ha recibido es devolverle a ella la responsabilidad: «Que a ver si yo no puedo ir a pincharle, que si mi trabajo está cerca y tengo flexibilidad, o que si solo será un año porque se supone que con 8 la niña será autónoma para hacerlo sola».

Yolanda aprovecha el Día Mundial de la Diabetes que se celebra hoy para rebelarse contra ese «desamparo» y para exigir, como va a hacer también por carta a las autoridades educativas y sanitarias vascas, una «cobertura» oficial «a las necesidades de los menores con diabetes escolarizados». Una asistencia que no puede, a su entender, quedar al albur «de la buena voluntad» del personal educativo ni recaer sobre los hombros de las familias, sobre todo madres, que se «ven obligadas a pedir excedencias, reducciones de jornada o incluso dejar de trabajar».

Cambio de ikastola

Hasta ese extremo ha llegado otra madre guipuzcoana, que se presta a contar su caso, pero desde el anonimato, tanto de su identidad como de la localidad donde se ha producido para «no perjudicar» a sus hijas. La de 4 años es diabética y necesita ayuda para controlar la glucosa y alimentarse adecuadamente. «El año pasado su profesora se implicó y se prestó a medirle los índices y darle un zumo o agua con azúcar si lo necesitaba. Y se lo agradecemos», cuentan sus padres. Pero con el nuevo curso, la disposición en el colegio cambió radicalmente. «Pedimos una reunión con los profesores, pero no quisieron ni escuchar, dijeron que ellos no lo iban a hacer», explican los progenitores desde la «impotencia y la incertidumbre» que sintieron al verse obligados a cambiar a su hija de escuela. Se fueron sin llamar la atención, pese al respaldo ofrecido por otros padres para movilizarse, pero sí sienten la necesidad de explicar en público que estas situaciones se dan.

«La niña se quedó triste porque notó las discusiones», asumen los padres, que pese al traslado a un centro con algún caso anterior también han tenido que adaptar su vida laboral y familiar para atender a la pequeña, que no puede quedarse en el comedor. «Yo he dejado de trabajar», dice la madre. «Y yo hago de taxista con más viajes para llevarle y traerle que Dbus», añade el padre, que ha «reorganizado» su horario laboral para cubrir esa necesidad. «Lo peor es la injusticia y el no saber qué pasará el año siguiente», se lamentan ambos, que comparten con la madre alavesa su denuncia ante Educación y Salud sobre si el protocolo vigente puede considerarse «un sistema inclusivo e integrador».

El departamento no prevé revisar la atención y remite a las direcciones de Salud en casos «excepcionales»

La descripción de ambas situaciones no sorprende nada a Arantxa Telleria, secretaria en la Asociación Guipuzcoana de Diabéticos que intermedia todos los años con casos similares que solo se resuelven «por la buena voluntad de los profesores» o el personal de comedores, y con la implicación de las familias. «Este año hemos tenido problemas en tres colegios públicos», explica, resignada a que «Educación y Osakidetza se pasen la pelota» ante una enfermedad «compleja» y que requiere atención «las 24 horas y los 365 días» al año. «Las soluciones suelen ser más fáciles en municipios pequeños que en capitales», constata.

Telleria explica que desde la asociación prestan formación y apoyo, por ejemplo, para que los niños puedan salir de excursión. «Lo último que hemos logrado es que Educación pague un monitor», se felicita como otro de los pasos adelante que las entidades llevan años peleando para lograr una atención integral a las personas diabéticas. «No tenemos reconocida ninguna discapacidad» que les haga 'beneficiarios' de apoyos públicos extra; pero sí requieren atención continua, sobre todo los niños, remarca. «Estamos en un limbo».