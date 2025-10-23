Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detienen a 30 padres acusados de abandono de menores y fraude para obtener ayudas del Estado

Los progenitores, acusados de presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración, instruían a sus hijos para declararse en desamparo una vez en España

Europa Press

Tarragona

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:13

La Policía Nacional ha desarticulado una red de fraude en el sistema de protección de menores migrantes en la provincia de Tarragona que seguía un patrón de abandono deliberado por sus progenitores para obtener ayudas y recursos del Estado, en una operación que se ha saldado con 30 detenidos y 22 menores entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela.

Las investigaciones se iniciaron en 2023 al detectar familias que traían a sus hijos menores a España con visados de turismo tipo C, y una vez en territorio nacional, eran abandonados intencionadamente cerca de comisarías y centros de menores, y siguiendo instrucciones de sus padres, estos se declaraban en situación de desamparo para activar el sistema de protección y ser ingresados en centros, informa en un comunicado.

El objetivo principal era que las instituciones públicas asumieran los costes de manutención, educación y salud, a la vez que se facilitaba el camino para una futura reunificación familiar y así poder obtener permisos de residencia para los menores.

Como resultado de esta operación, se han localizado 124 expedientes de menores en centros de protección que cumplen con estas características, y 109 han sido analizados; además, el resultado se salda con un fraude a la Seguridad Social de 1.589.747 euros.

Dos perfiles de familias

La Policía Nacional ha identificado dos perfiles de familias implicadas en este fraude que en la mayoría de los casos; en primer lugar, eran progenitores con un poder adquisitivo medio-alto y múltiples visados Schengen, que abandonaban a los menores y regresaban a su país manteniendo visitas programadas a los centros. La segunda tipología, incluía a padres con menor capacidad económica que, tras instruir a sus hijos, permanecían en España y mantenían contacto telefónico con ellos.

Así, la Policía Nacional ha colaborado con la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia) para así remitir informes de menores ingresados que podrían estar en esta situación fraudulenta, y permitir a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) recopilar información sobre su entrada al país y localizar a los padres.

Finalmente, los padres han sido detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración, y las investigaciones continúan activas porque se están cuantificando los gastos de estos jóvenes mientras estuvieron bajo tutela de la Administración y para el resto de expedientes que se están analizando.

