Detienen a un bilbaíno por 8 delitos de estafa y acude a declarar en un coche que nunca pagó

El arrestado, que cuenta con un largo historial delictivo, usurpaba identidades y clonaba páginas web de talleres de desguace legales para vender piezas que nunca llegaban al comprador

Helena Rodríguez

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:20

Más de tres meses de investigación han sido necesarios para desenmascarar a un estafador que ha dejado víctimas por toda España y que ha sido ... detenido por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional en Vitoria. El arrestado, un vecino de Bilbao, está acusado de nueve delitos de estafa relacionados con la venta de piezas de vehículos de desguace, según ha confirmado el Ministerio de Interior. Su modus operandi era tan específico y elaborado que desde el organismo reconocen que «ha dificultado notablemente la investigación».

