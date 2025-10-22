Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Comisaría de la Ertzaintza en Erandio.

Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado

Fue sorprendido por los empleados del hipermercado con un botín que superaba los 2.400 euros

J.M.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:54

Un hombre de 63 años ha sido detenido por la Ertzaintza en un supermercado de Erandio (Bizkaia) después de intentar robar 102 botellas de whisky. El arrestado, de nacionalidad española, ya había tratado en ocasiones anteriores llevar a cabo hurtos similares en el mismo lugar.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 13.00 horas del pasado martes cuando empleados del establecimiento sorprendieron a un cliente tratando de llevarse sin pagar 102 botellas de whisky, con un precio de venta superior a los 2.400 euros.

Tras ser retenido por los vigilantes de seguridad del hipermercado, los trabajadores solicitaron la presencia de la Ertzaintza, que desplazaron a varios agentes hasta el lugar y procedieron a la identificación del hombre y su posterior detención acusado de un delito de hurto en grado de tentativa. Una vez finalizadas las diligencias en dependencias policiales, el hombre fue puesto a disposición judicial

