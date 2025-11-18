Detenido un hombre en Murcia por presuntamente asesinar a su pareja El suceso tuvo lugar en San José de la Montaña

L. V. Martes, 18 de noviembre 2025, 11:59 | Actualizado 12:06h.

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche de este lunes a un varón como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de San José de la Montaña, en Murcia.

Fuentes policiales señalaron que existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento. Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte.

«De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año», indicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en su perfil en X.

