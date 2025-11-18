Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. L. V.

Detenido un hombre en Murcia por presuntamente asesinar a su pareja

El suceso tuvo lugar en San José de la Montaña

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:59

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la noche de este lunes a un varón como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de San José de la Montaña, en Murcia.

Fuentes policiales señalaron que existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento. Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte.

«De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año», indicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en su perfil en X.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

