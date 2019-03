Detenido un hombre de madrugada en Bilbao por golpear a su pareja sentimental La joven, que ha interpuesto denuncia, ha sido trasladada al hospital de Basurto para ser atendida de sus heridas SERGIO GRACÍA Martes, 12 marzo 2019, 19:42

La violencia machista vuelve a hacerse notar con machacona insistencia, la última vez esta pasada madrugada en Bilbao. El episodio violento ha tenido lugar en Iturribide, cuando un hombre ha golpeado en plena calle a su compañera sentimental. Eran las 00.45 horas cuando la víctima ha empezado a pedir socorro y puesto en alerta a los vecinos y a una patrulla de la Policía Municipal que se encontraba en las inmediaciones y que ha detenido al agresor en cuanto ha comprobado la naturaleza del ataque. La joven, que ha interpuesto denuncia, ha sido trasladada al hospital de Basurto para ser atendida de sus heridas. Este último ataque, el primero del que se tiene noticia en la capital vizcaína desde el pasado 8-M, ha provocado la inmediata condena de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento, que han realizado una declaración en protesta por lo ocurrido.

El Ayuntamiento de Bilbao expresaba así su «más profunda indignación» por la agresión machista, «un delito –continúa la nota– que supone un atentado a la integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de los derechos humanos». En este sentido, el Consistorio ha mostrado su «rechazo e incomprensión por estos hechos», al tiempo que transmitía su «sincero apoyo a la mujer, así como a su entorno cercano».

El Ayuntamiento recuerda a los bilbaínos que agresiones sexuales y sexistas como esta son «un reflejo más de la violencia machista que se produce en la sociedad y en la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público». Es por eso que rechaza cualquier tipo de conducta no respetuosa hacia las mujeres, «desde gestos y actitudes sexistas hasta agresiones extremas».

Llamamiento a la ciudadanía

Por ello, el Ayuntamiento de Bilbao, en su compromiso por conseguir una sociedad bilbaína justa e igualitaria, insta a toda la ciudadanía a no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexista y, por tanto, a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero. «Todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas», continúa la nota.

El Ayuntamiento de Bilbao participará en los actos de repulsa convocados por dichas agresiones, y pone a su disposición los servicios municipales del Programa de Atención y Prevención en Violencia de Género con el fin de prestar una atención integral y especializada.