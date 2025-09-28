Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao

La Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao han detenido a un hombre de 36 años acusado de un delito de lesiones tras agredir a ... otro en una discoteca de la capital vizcaína. La víctima ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario por la fuerte hemorragia que presentaba.

La agresión se ha producido alrededor de las tres y media de la madrugada en un club nocturno. Tras recibir un aviso, agentes de la Ertzaintza se personaron en el lugar y observaron a un hombre tendido en el suelo que estaba siendo atendido por personal sanitario. Presentaba una herida abierta en la cabeza. Como consecuencia de las lesiones, la víctima fue trasladada en una ambulancia medicalizada al hospital.

Además, otro joven ha sufrido un corte en la cara, tras alcanzarle restos de un vaso roto y también ha precisado atención médica en el centro sanitario. Con la colaboración de la Policía Municipal y la información recabada en el lugar, se ha podido identificar al presunto autor, el cual ha sido detenido poco después en Bilbao y trasladado a dependencias policiales por un delito de lesiones. El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas, informan fuentes del departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Semana negra en Bilbao

La capital vizcaína ha vivido en los últimos días un crimen, un intento de homicidio y ataques con cuchillos con botellas, lo que ha desatado la alerta en la ciudad y ha empujado al alcalde de la villa, Juan Mari Aburto, a pedir más contundencia judicial. El aumento de armas blancas en la calle es una evidencia ratificada por datos oficiales. En 2024 se incautaron 1.400 de estos objetos con filo ilegales en Euskadi, cuatro al día, el doble que hace cinco años.