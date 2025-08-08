Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un operario fumiga una zona donde se había detectado presencia de mosquito tigre. Arizmendi

Detectan en Bidart un segundo caso de un virus transmitido por mosquito tigre

La agencia de Salud de Iparralde fumigará esta madrugada el centro del municipio para evitar la expansión de un arbovirus que podría ser otro caso de chikungunya

M. V.

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:41

El municipio vascofrancés de Bidart fumigará esta madrugada el centro del pueblo para tratar de acabar con el mosquito tigre después de que las autoridades ... sanitarias de Iparralde hayan detectado un segundo caso de un arbovirus que transmite el mosquito tigre, y que podría ser un nuevo caso de chikungunya tras el detectado hace dos semanas en Hendaia. La fumigación ha sido anunciada por el Ayuntamiento de Bidart después de que la Agencia Regional de Salud (ARS) informara de que una persona infectada con un arbovirus autóctono –una enfermedad viral similar al dengue, la chikunguña o el zika, transmitida por el mosquito tigre– visitó recientemente Bidart.

