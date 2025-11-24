El detalle en los trenes en el que nadie se fija y tiene múltiples funciones: «No son de decoración» Un doctor en física y química y nanotecnólogo ha explicado en un vídeo viral en redes para qué sirven los 'frits'

«¿Te has fijado en los 'puntitos' negros que rodean las ventanas de los trenes?», arranca diciendo un doctor en física y química y nanotecnólogo, mejor conocido como 'PhD responde' en redes, que ha explicado en uno de sus últimos vídeos para qué sirven los 'frits'.

«No son decoración, se llaman 'frits' y es un esmalte cerámico que se imprime sobre el cristal y se funde con él durante la fabricación», desvela el joven desde un tren de Renfe, sobre estos pequeños puntos negros que cualquiera puede apreciar en las ventanas de los trenes, pero de los cuales muy pocos conocen para qué sirven.

Y es que estos 'puntitos' tienen múltiples funciones. «Sirven como protección frente al calor, ya que el vidrio y el marco del tren no se dilatan igual con la temperatura. Los 'frits' ayudan a repartir mejor esa diferencia de expansión térmica y evitan que el cristal se agriete», resalta el joven, que responde a preguntas de todo tipo, en el vídeo viral que acumula más de cinco millones de visualizaciones.

Las múltiples funciones de los 'frits' en las ventanas de los trenes

También sirven «para una mejor adhesión, ya que su superficie rugosa facilita que el pegamento se agarre mejor y la ventana quede firmemente fijada al tren». Aunque no solo eso, sino que «estos 'puntitos' negros también sirven como filtro solar, ya que ayudan a reducir el paso de la radiación solar en los bordes», recalca

«En resumen, esos 'puntitos' negros hacen que las ventanas de los trenes sean más resistentes, más seguras y se queden pegadas durante más tiempo», finaliza en el vídeo explicativo.