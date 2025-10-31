Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado Anotó una captura de 16.450 kilos de caballa, pero en una inspección en el puerto de Ondarroa se verificó que llevaba 21.654 kilos, un 31,6% más de lo declarado

Javier Medrano San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 06:46

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un patrón de pesca que había sido cesado tras desobedecer instrucciones operativas y superar los límites de capturas de caballa autorizadas durante un desembarco en el puerto de Ondarroa.

El trabajador prestaba servicios como patrón en uno de los buques de la compañía contratante, con base en Portosín y actividad en el Cantábrico, de la que fue despedido tras incumplir reiteradamente las órdenes de atracar en el mismo puerto que otro barco de la empresa, además de faenar por encima de los cupos reglamentarios de pesca, según los hecho probados por el alto tribunal gallego.

El caso se originó cuando la empresa detectó que el barco dirigido por el trabajador había declarado 16.450 kilos de caballa, pero en una inspección en el puerto de Ondarroa se verificó que llevaba 21.654 kilos, un 31,6% más de lo declarado. «Entró en el puerto de Ondarroa con conocimiento de que llevaba más capturas de caballa que las anotadas en el diario de pesca, esperando no ser inspeccionado, así se lo dijo al patrón del otro buque que le pidió que corrigiera las capturas, pero hizo caso omiso», recoge la sentencia.

La infracción motivó un procedimiento sancionador en materia de pesca marítima, con una multa propuesta de 11.000 euros, que afectaba tanto al patrón como a la empresa armadora, lo que junto a otras infracciones conllevaron su posterior despido.

Fue en ese momento cuando el patrón del buque pesquero decidió acudir a los tribunales para recurrir su cese laboral, alegando falta de audiencia previa, manipulación de pruebas y vulneración de su derecho de defensa, siendo éste desatendido tanto por el Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela como por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha considerado que la empresa aportó pruebas válidas, como testimonios, documentos y grabaciones de conversaciones, que demostraban las faltas de desobediencia y abuso de confianza.