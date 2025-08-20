Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»

Denuncian el sentimiento de abandono de los vecinos de San Pedro de Cansoles, azotado por las llamas

Daniel de Lucas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:42

Todavía con el olor a humo en el ambiente, David Laso relata cómo la casa familiar ha sido pasto de las llamas de los incendios ... de Castilla y León. Lo que era memoria viva de los veranos está ahora perdido entre las cenizas. Las raíces de este bilbaíno de 45 años tienen origen en la provincia de Palencia. Sus padres son originarios de San Pedro de Cansoles, una pedanía del municipio de Guardo en la frontera con León, que ha sido arrasada por el fuego iniciado en Canalejas y que ya ha quemado más de 6.000 hectáreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

