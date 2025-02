Desmantelan en Bilbao un negocio que vendía armas ilegales como «autodefensa feminista»

L. Gonzalez Lunes, 24 de febrero 2025, 11:56 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

En un reciente operativo en Eusladi, en concreto en Bilbao, la Guardia Civil ha incautado 119 llaves de pugilato, armas prohibidas en España, que se vendían como artículos de «autodefensa feminista». La intervención tuvo lugar en un establecimiento de la zona de Zorrotzaurre, donde también se requisaron 194 productos de contrabando, incluyendo comestibles y cosméticos importados ilegalmente desde países no pertenecientes a la Unión Europea.

La operación se enmarca en el plan anual de inspección de control de armas, explosivos y contrabando, que busca frenar la circulación de productos ilegales y garantizar la seguridad pública. Según las autoridades, el establecimiento promocionaba sus productos a través de Internet, publicitando estas armas artesanales como herramientas de autodefensa.

Entre los artículos decomisados se encontraban diversos diseños de llaves de pugilato, camuflados como llaveros y anillos: 14 anillos, 29 «llaveros zorrita grande», 4 «llaveros Galaxy», 15 «llaveros gato» y 24 «llaveros clítoris pequeño», entre otros. A pesar de su apariencia inofensiva, todos estos objetos están clasificados como armas prohibidas.

Curiosamente, cada artículo venía acompañado de una advertencia que informaba a los compradores sobre la ilegalidad de portar estas armas, sugiriendo evitar llevarlas encima si se preveía contacto con las autoridades. Sin embargo, los mismos folletos alentaban a usarlas en caso de ser víctimas de una agresión.

El propietario se enfrenta a cinco infracciones graves

Durante el registro, los agentes también descubrieron mensajes en las estanterías con las siglas «ACAB – All Clitoris Are Beautiful», haciendo alusión a las siglas «ACAB – All Cops Are Bastards» (todos los policías son bastardos). Además, se detectaron 140 productos mal etiquetados y otros 54 que no contaban con importador legal registrado en España, los cuales fueron precintados.

El propietario del establecimiento se enfrenta ahora a cinco infracciones graves, que incluyen la fabricación y venta de armas prohibidas, contrabando, incumplimiento de las normativas de consumo, tenencia de estupefacientes en lugares públicos y falta de respeto a la autoridad. La investigación sigue abierta mientras las autoridades determinan el alcance total de la actividad ilegal del establecimiento.