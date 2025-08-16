Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melissa Macía, alcaldesa de Villarino de Conso, en el canal 24h EC

La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Orense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»

Melissa Macía, regidora de Vilarino de Conso lamenta que «todos los fuegos apuntan a intencionalidad»

Marina León

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:27

La ola de incendios que arrasa España deja imágenes desoladoras. Las llamas continúan desbocadas en Galicia, especialmente en Ourense. Una de las localidades que vive ... con desesperación el avance del fuego es Villarino de Conso​​, donde residen poco más de 500 personas. En estos momentos, las llamas y el humo llegan al municipio desde tres frentes distintos: Pradoalbar, Chaguazoso y Mormentelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  5. 5 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  10. 10 La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Orense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»

La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Orense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»