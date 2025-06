Se desata un gran incendio en la fábrica LEA de Vitoria

Un incendio se ha desatado en la fábrica LEA de Vitoria, en el portal de Arriaga. La columna de humo es visible desde toda la ... ciudad. El fuego se habría producido alrededor de las dos se la tarde, cuando se ha oído una fuerte explosión que ha hecho retumbar los cristales de las viviendas cercanas.

El siniestro, al parecer, se ha producido en una de las naves, desde donde se ha extendido a otros puntos dentro del perímetro de la fábrica. Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco afirman que, de momento, no tienen constancia de que se hayan producido heridos, aunque si se ha procedido a acordonar la zona y desalojar a los empleados de industrias colindantes. El perímetro de seguridad se está ampliando aún más en estos momentos con importantes retenciones al tránsito de vehículos.

Tras una primera fuerte explosión, se han podido oír una serie de detonaciones de menor intensidad, como consecuencia de la propagación del fuego. Algunas de las imágenes enviadas a este periódico, revelan que las llamas habrían arrasado una parte significativa de las instalaciones y estarían cerca de depósitos cuyo contenido no ha sido precisado.

Los vecinos de las viviendas más cercanas han cerrado las ventanas ante el cercano precedente ya vivido hace unos meses. A escasos metros de LEA, ardió la planta de reciclaje de Onaindia.

El Ayuntamiento de Vitoria acaba de emitir un comunicado en el que requiere a los ciudadanos que no se desplacen a la zona si no es estrictamente necesario. Igualmente se recomienda al vecindario del entorno próximo a la fábrica que no salga de sus casas y mantenga las ventanas cerradas.

Todo el parque de bomberos de la capital alavesa se encuentra desplegado en el lugar del siniestro. También se ha requerido el apoyo de efectivos de la base del servicio contra incendios de Nanclares. «Se ha activado el plan de emergencia municipal que contempla, entre otras medidas, la evacuación de instalaciones anexas», subrayan desde el Ayuntamiento. La labor de los bomberos se está concentrando en evitar que las llamas se extiendan a unos depósitos de oxígeno existentes en la fábrica.

LEA se trasladó a las instalaciones de Portal de Arriaga en los años setenta. Lascaray, su nombre real, cumplió 200 años en 2023 y se convirtió en la firma más longeva de todo el País Vasco. En 1823 arrancó creando velas de sebo para los carruajes de caballos, luego se dedicó a producir jabones y se hizo especialmente célebre por su crema de afeitar.