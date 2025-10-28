Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero La dermatóloga vasca Leire Barrutia ha analizado el producto y aclara las dudas detrás del furor que ha causado

L. G. San Sebastián Martes, 28 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El último lanzamiento cosmético de Mercadona ha vuelto a revolucionar las redes sociales. Su nuevo sérum facial, que muchos usuarios califican como «el clon low cost del botox», se ha hecho viral en TikTok y en Instagram gracias a su promesa de efecto lifting inmediato. Pero ¿realmente funciona?

La dermatóloga vasca Leire Barrutia ha analizado el producto y aclara las dudas detrás del furor. «Contiene acetil hexapéptido-8, un péptido que a nivel cosmético se ha visto que podría tener un efecto similar al de los neuromoduladores, pero por su posición en el INCI probablemente lo contenga en una concentración excesivamente baja para que sea efectivo», explica la especialista.

Según Barrutia, el sérum también incluye 'Pullulan', un polisacárido conocido por su efecto tensor inmediato, y 'glicerina', que hidrata la piel. Sin embargo, advierte que se trata de efectos temporales: «El Pullulan proporciona un efecto lifting flash, pero no duradero. En conjunto, me parece un sérum flojo».

Los ingredientes, bajo la lupa Acetil hexapéptido-8: conocido como «botox cosmético», actúa sobre las contracciones musculares, pero requiere concentraciones altas para ser realmente eficaz.

Pullulan: ofrece un efecto tensor instantáneo, ideal para eventos o maquillaje, pero se desvanece con las horas.

Glicerina: hidrata y mejora la apariencia de la piel a corto plazo

La dermatóloga vasca tiene clara su postura frente a este sérum con efecto bótox. «Me centraría en activos con mayor evidencia científica para prevenir las arrugas, como los retinoides». Además, Leire Barrutia añade: «Si realmente queréis un efecto neuromodulador sobre la arruga de expresión, no hay nada como los neuromoduladores inyectables».

Temas

Instagram

Mercadona

TikTok