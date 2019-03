Qué es la depresión post-sexo Después del sexo, todos queremos sentirnos felices y plenos. Pero algunas personas sienten lo contrario, están agitadas, discuten, están ansiosas, deprimidas o simplemente molestas DV Martes, 5 marzo 2019, 07:28

El problema con los absolutos es que no son reales. Nos dicen y repiten, una y otra vez, que el sexo produce más endorfinas, dopamina y serotonina (conocidas como las hormonas de la felicidad). Y no, no estamos diciendo que esto sea mentira, pero ni todos los cuerpos son iguales ni todas las personas experimentan las mismas sensaciones.

Y si alguna vez después de haber tenido relaciones sexuales te sientes triste, no estás loca y tampoco significa que no quieras a tu pareja. A esta reacción se le conoce como disforia postcoital. Y un reciente estudio publicado en Journal of Sex & Marital Therapy ha revelado que tanto hombres como mujeres pueden llegar a experimentar un sentimiento de depresión, en vez de alegría, después del sexo. El estudio se realizó por investigadores de la Universidad de Queensland encuestó a hombres y mujeres de Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Nueva Zelanda y Alemania.

El orgasmo es un cóctel de hormonas y esto se debe a que tanto la dopamina, endorfinas y oxitocina trabajan en conjunto para aumentar tu buen humor al máximo, pero como es natural, todo lo que sube tiene que bajar.

Después de que las hormonas del amor se dispersan y tu mente regresa a su estado normal, puedes tener la sensación de tristeza, la cual, según los científicos Brian Bird, Robert Schweitzer y Donald Strassberg, le sucede al menos a 10% de las personas una vez en la vida, y a algunas con más frecuencia e intensidad que a otras.

Según el mismo estudio el 41% de los encuestados habían experimentado disforia postcoital cuatro semanas antes de realizar la encuesta. El 4% de los que dijeron que lo habían experimentado afirmaron que se sentían así de forma regular.

Algunos definieron su estado de ánimo como sentirse sin emociones y vacíos. «En ese momento no quiero que me toquen, solo quiero que me dejen solo». «Me siento insatisfecho, molesto y muy inquieto», dijeron algunos de los participantes.

¿Qué es exactamente la disforia postcoital?

«Después del sexo, todos queremos sentirnos felices y plenos. Pero algunas personas sienten lo contrario, están agitadas, discuten, están ansiosas, deprimidas o simplemente molestas después del sexo. Esto no tiene nada que ver con el sentimiento subjetivo sobre la calidad del sexo. «Las emociones se vuelven salvajes de manera negativa y la persona se preguntaría por qué se sienten tan mal (angustiadas) después del sexo, sin poder describir un solo factor contribuyente», explica el Dr. Viljoen.

¿Cuales son los síntomas?

«Los síntomas primarios se describen básicamente como estar deprimido. Una reacción emocional negativa sigue al orgasmo, sin razones específicas. Es posible que permanezca por varios días después del evento sexual «.

¿Cuál es la causa?

«Aunque de acuerdo con estudios de investigación, parece que las que más lo padecen son las mujeres, los hombres también pueden tenerlo. Las verdaderas razones aún no se conocen del todo. Pero parece que los neurotransmisores responsables del nuestra reacción después del sexo no funcionan de la manera esperada. »El abuso sexual en la infancia puede jugar un papel importante, al desencadenar emociones negativas sufridas durante el trauma inicial«, añade el Dr. Viljoen.

¿Tiene algo que ver mi relación con mi pareja?

«No creemos que se trate de la relación, sino de algo más complejo», dijo el coautor del estudio, Joel Maczkowiack. Y el Dr. Viljoen se hace eco de esto: «El hecho de que te sientas así después del sexo, a menos que puedas aportar las razones a factores específicos de lo que te entristece en este momento, no tiene un vínculo directo con tu amante». «Estamos hablando de una condición médica legítima que necesitará una intervención médica«.