El deporte perfecto a partir de los 60, según un estudio de Harvard: no es caminar ni correr A diferencia del running o los entrenamientos de alto impacto, estas prácticas trabajan el cuerpo de forma integral pero sin castigar las articulaciones

L. G. Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:43 Comenta Compartir

Durante años se ha repetido que caminar a buen ritmo o salir a correr era la receta ideal para mantenerse activo en la tercera edad. Pero una nueva investigación de Harvard Medical School acaba de sacudir esta creencia: las artes marciales suaves podrían ser la actividad más recomendable para mayores de 60 años, ayudando no solo al cuerpo, sino también a la mente y al equilibrio emocional.

¿Por qué algunas personas mayores conservan agilidad, estabilidad y claridad mental, mientras otras empiezan a perder movilidad rápidamente? Los expertos de Harvard apuntan a una clave inesperada: no basta con moverse, hay que elegir el tipo correcto de ejercicio. Y en este punto, disciplinas como Tai Chi, Aikido o Wing Chun llevan ventaja.

A diferencia del running o los entrenamientos de alto impacto, estas prácticas trabajan el cuerpo de forma integral pero sin castigar las articulaciones. Se enfocan en movimientos lentos, respiración consciente y coordinación, lo que estimula músculos, cerebro y sistema nervioso al mismo tiempo.

Artes marciales que sí están pensadas para mayores Tai Chi, conocido como «bailar con uno mismo», mejora la circulación y reduce el riesgo de caídas.

Aikido enseña a moverse con fluidez sin fuerza bruta, ideal para mantener flexibilidad y autocontrol.

Wing Chun fortalece reflejos y equilibrio con movimientos cortos y precisos, útiles para la vida diaria.

Versiones adaptadas de Jiu Jitsu suave ayudan a ganar confianza y conciencia corporal sin combates agresivos.

Según el investigador Dr. Peter M. Wayne, las artes marciales aumentan la llamada complejidad fisiológica: la capacidad del cuerpo para responder de forma flexible a desafíos como un tropiezo o un cambio de ritmo. En otras palabras, enseñan al cuerpo a reaccionar mejor, algo clave para evitar caídas y lesiones en la madurez.

El deporte perfecto a partir de los 60

Además, estas actividades estimulan la memoria, la concentración y reducen el estrés, combatiendo problemas tan frecuentes como el insomnio o la soledad. Las clases en grupo crean comunidad, acompañamiento y una motivación que va más allá del ejercicio.

Empezar artes marciales después de los 60 no es una excentricidad, es una inversión en autonomía, equilibrio y bienestar emocional. Muchos participantes aseguran dormir mejor, caminar con más seguridad y recuperar una sensación de vitalidad que creían perdida. «No se trata de pelear, sino de reconectar con el cuerpo y moverse con inteligencia», explican los especialistas.