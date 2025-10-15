El deporte perfecto a partir de los 60, según un estudio de Harvard: no es caminar ni correr
A diferencia del running o los entrenamientos de alto impacto, estas prácticas trabajan el cuerpo de forma integral pero sin castigar las articulaciones
L. G.
Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:43
Durante años se ha repetido que caminar a buen ritmo o salir a correr era la receta ideal para mantenerse activo en la tercera edad. Pero una nueva investigación de Harvard Medical School acaba de sacudir esta creencia: las artes marciales suaves podrían ser la actividad más recomendable para mayores de 60 años, ayudando no solo al cuerpo, sino también a la mente y al equilibrio emocional.
¿Por qué algunas personas mayores conservan agilidad, estabilidad y claridad mental, mientras otras empiezan a perder movilidad rápidamente? Los expertos de Harvard apuntan a una clave inesperada: no basta con moverse, hay que elegir el tipo correcto de ejercicio. Y en este punto, disciplinas como Tai Chi, Aikido o Wing Chun llevan ventaja.
A diferencia del running o los entrenamientos de alto impacto, estas prácticas trabajan el cuerpo de forma integral pero sin castigar las articulaciones. Se enfocan en movimientos lentos, respiración consciente y coordinación, lo que estimula músculos, cerebro y sistema nervioso al mismo tiempo.
Artes marciales que sí están pensadas para mayores
-
Tai Chi, conocido como «bailar con uno mismo», mejora la circulación y reduce el riesgo de caídas.
-
Aikido enseña a moverse con fluidez sin fuerza bruta, ideal para mantener flexibilidad y autocontrol.
-
Wing Chun fortalece reflejos y equilibrio con movimientos cortos y precisos, útiles para la vida diaria.
-
Versiones adaptadas de Jiu Jitsu suave ayudan a ganar confianza y conciencia corporal sin combates agresivos.
Según el investigador Dr. Peter M. Wayne, las artes marciales aumentan la llamada complejidad fisiológica: la capacidad del cuerpo para responder de forma flexible a desafíos como un tropiezo o un cambio de ritmo. En otras palabras, enseñan al cuerpo a reaccionar mejor, algo clave para evitar caídas y lesiones en la madurez.
El deporte perfecto a partir de los 60
Además, estas actividades estimulan la memoria, la concentración y reducen el estrés, combatiendo problemas tan frecuentes como el insomnio o la soledad. Las clases en grupo crean comunidad, acompañamiento y una motivación que va más allá del ejercicio.
Empezar artes marciales después de los 60 no es una excentricidad, es una inversión en autonomía, equilibrio y bienestar emocional. Muchos participantes aseguran dormir mejor, caminar con más seguridad y recuperar una sensación de vitalidad que creían perdida. «No se trata de pelear, sino de reconectar con el cuerpo y moverse con inteligencia», explican los especialistas.