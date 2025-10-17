Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios

Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, revela que el educador está siendo hostigado en redes tras estallar el escándalo

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:48

La Ertzaintza ha recibido ya 21 denuncias de familias que creen que se ha vulnerado los derechos de sus hijos en el polémico campamento que ... la asociación Sarrea lleva organizando desde hace décadas en el municipio alavés de Bernedo. Son demandas por supuestos delitos contra la libertad sexual de menores de edad. Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Seguridad. Las comparecencias públicas de Bingen Zupiria se han convertido en las últimas semanas en la forma de saber que, poco a poco, el caso engorda con cada vez más familias acudiendo a las comisarías.

