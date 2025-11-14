Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de los trabajadores de BetiOn, instantes antes de su comparecencia en el Parlamento Vasco P. V.

Denuncian un «retraso de 31.000 llamadas» en el servicio BetiOn

Desde el Gobierno Vasco reconocen «pequeñas» demoras, aunque afirman que no afectan a ese número de usuarios

Alba Cárcamo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:57

Comenta

Representantes del Comité Intercentros del Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco BetiOn han denunciado en el Parlamento Vasco la existencia de un «retraso acumulado de ... más de 31.000 llamadas de seguimiento», las que realizan a motu proprio a los usuarios. Los trabajadores acudieron a la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico a exponer «la situación» que vive la plantilla y a reclamar «medidas» tanto para mejorar sus condiciones como «la calidad» de la atención a las personas mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  7. 7 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  8. 8 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  9. 9 Fallece el histórico entrenador Xabier Azkargorta
  10. 10 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Denuncian un «retraso de 31.000 llamadas» en el servicio BetiOn

Denuncian un «retraso de 31.000 llamadas» en el servicio BetiOn