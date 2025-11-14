Denuncian un «retraso de 31.000 llamadas» en el servicio BetiOn

Representantes del Comité Intercentros del Servicio de Teleasistencia del Gobierno Vasco BetiOn han denunciado en el Parlamento Vasco la existencia de un «retraso acumulado de ... más de 31.000 llamadas de seguimiento», las que realizan a motu proprio a los usuarios. Los trabajadores acudieron a la Comisión de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico a exponer «la situación» que vive la plantilla y a reclamar «medidas» tanto para mejorar sus condiciones como «la calidad» de la atención a las personas mayores.

En ese sentido, Koldo Uria, en nombre de los teleoperadores, expuso que, de las llamadas acumuladas, casi 11.000 son de «revaloración» de la situación de los usuarios, y que en al menos 8.000 casos «no se están cumpliendo los plazos», algo «grave como para que se deje pasar por alto».

Desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, responsable del servicio, aseguraron a este periódico que Ilunion, la empresa que presta el servicio, les trasladó que «ese número no es correcto». No ofrecieron otra cifra, aunque sí reconocieron «pequeños retrasos» en las llamadas en la categoría de usuarios más leve, la que tiene «relaciones sociales plenas y una percepción de buena salud». En ningún caso «afecta», afirman, a colectivos más vulnerables. Y sostienen que «las llamadas se hacen», aunque más espaciadas en el tiempo. Para paliar las demoras, la compañía les ha «garantizado» que se producirán «cinco nuevas incorporaciones». El representante del comité desgranó en la comisión que en las oficinas centrales de Bilbao trabajan «57» personas cogiendo llamadas,en diferentes turnos Esos empleados, en un servicio en el que «la presión continua y la falta de medios ha derivado en un 20% de absentismo laboral», responden a una media de «1.460 alarmas diarias, de las que derivan 140 a emergencias, y realizan 3.000 de seguimiento».

La plantilla de «atención directa», que también incluye a los trabajadores sociales y los técnicos de unidad móvil, asciende a «117 trabajadores» que asisten a «más de 80.000 usuarios». Están, puntualizaron, con «una ratio de una persona por cada 709 usuarios, el doble que en otros servicios públicos de teleasistencia del Estado».

Anjuri Labin, en nombre de los trabajadores sociales, subrayó que, aunque «somos esenciales en BetiOn», ya que evalúan las solicitudes, determinan el nivel de atención y hacen seguimiento de protocolos como el de maltrato o el de suicidios, «no se reconoce nuestra categoría profesional» a nivel de «convenio ni salario».

Los técnicos de unidad móvil, encargados de instalar los dispositivos, del mantenimiento de equipos y de atender «las caídas sin lesión», pusieron sobre la mesa que «las averías de terminales y de las coloquialmente llamadas medallas deberían ser resueltas en un plazo inferior a 48 horas». Sin embargo, aseguró Andoni Pleguezuelos, «en la última revisión de los datos había casi 800 pendientes».