Denak ziren Lady Ozpinaren beldur Ez zuen 'Annie Hall' gogoko. Ezta 'Ciudadano Kane' ere. Are are are gutxiago 'The Sound of Music' (Sonrisas y lágrimas). Maite zuen Kurosawa. Sakon maite ere. Bertolucci eta Brando nola. Estreinatu zenean, bere gain hartu zuen denek arbuiatu izan zuten 'Bonnie&Clyde'-ren defensa sutsua

Begoña del Teso Donostia Lunes, 13 de abril 2020, 12:58 Comenta Compartir

2001ean hil zen. 100 urte zituela. Berlinen estreinatu eta orain ordaindu beharreko telebista-kanaletan ikusgai den dokumental batek omentzen du Pauline Kael kritikari beldurgarri hura.

Estatu Batuetako Mendebaldeko alaba zen. Ez zuen inoiz herrimina sentitu ordea. Guretzat, hainbeste Oesteko pelikulen eraginez, lurralde miresgarria den horrekiko atxikimendua ez zuen sekula erakutsi. New York aldera egin zuenean, 'irringarri eta benetakoegia' deitu zuen bere jaioterria. Baina Greenwich Villagen intelektual-plantak egiten zituzten horiek ez zioten harrera onik eskaini. The New Yorker aldizkari mitikoan idatzen hasi zenean, askok, kopeta belzturik esan esan zuten lo egiten ez dakien hiria zikinduko zuela, lokatsez beteriko bere bakero-botekin.

Clint Eastwoodek gorroto handia zion. Baita 'Splash' edo 'Willow' filmen egileak, Ron Howardek. Tarantinok, aldiz, maite eta miresten du. Scorsesek eta Brian de Palmak hainbeste.

Hamarkadetan zehar Paulinek zinemaz idazten zuenak (alde edo aurka, suak eta pasioak hartua beti) kolokan jartzen zuen beste askoren pentsamendua. Sumintzen zuen jende andana eta beste makina baten segurantza kinkan jarri. Ez zituen inoiz konprenitu Kubricken 'Laranja mekanikoa' edo 2001. Antonioni osoa bidali zuen paperezko zaborrontzira. Baina txaloz eta 'bravo'-z jaso zuen 'Tiburón'. Eta Sam Peckinpahek hain maisu zerabilen indarkeriari zerion plazer atsegalean erori zen seko.

Irmo, tinko, suntsizaile, fier iraun zuen The New Yorker-en orrialdeetan, denbora, garaiak, zinema joerak pasa ahala, pasa baziren ere. Alabaina, 1991ean idazteari utzi zion (91 urte zituela!!!) Erretiraren zio, honela adierazi zuen: «Maite eta gailurrera iristen lagundu dudan hainbat zapuztu beharko nuke orain eta ez dut ez gogorik, ez indarrik, ez asmorik».

Berlinalen estreinatu ondoren Edimburgoko zinemaldian ikusleek zutik jarrita jasotako 'What She Said, The Art of Pauline Kael' dokumentala orain dugu ikusgai TCM kanalean. Zinema aldetik lan honek ez du inolako atrebentziarik eskaintzen, ez du molde berriekin iraultzen zeluloidezko biografiak burutzeko estilo aspaldikoa baina hizketan agertzen diren guztiak markaz kanpokoak dira, lantaldeak artxibategiak arakatu ditu nekaezin eta oraindik ere, Paulineren mamua hor dugu, iskinak harrotzen. Jo eta ke. Jo eta fuego. Zer pentsatuko zuen 'Joker'-ez? Zer 'Parasite'-ez? Eta 'Érase una vez en…Hollywood'-ez? edo 'La la la'-z?

Nik uste, bere izkribua irakurriz gero (sarean daude, baita erosgai ere bere liburuak plataformetan) irudika genezakela. Erraz asko. Hala ez. Deabruak daki. Lady Ozpin deitzen zioten, baina nork esan du ozpina ez dela, askotan, baltsamo-gozoa?