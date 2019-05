Dejarse los hígados Pelear para vivir. Hace cinco años los pacientes de hepatitis C se lanzaron a la calle en demanda del revolucionario tratamiento. / ALBERTO MARTÍN/EFE Hace cinco años los enfermos de hepatitis C se rebelaron para pedir ser tratados con un fármaco que se les negaba porque valía 54.000 euros. Hoy todos los pacientes están curados, pero los expertos expresan su alarma por el exagerado precio de los medicamentos innovadores 125.000 personas han recibido Sovaldi, el remedio contra el VHC. Ahora quedan por tratar quienes ignoran que son portadores del virus ANTONIO PANIAGUA Martes, 21 mayo 2019, 09:35

Hace algo menos de cinco años los enfermos de hepatitis C se amotinaron contra las autoridades sanitarias. Después de décadas de tratamientos dolorosos y en muchos casos ineficaces, por fin se disponía de un medicamento, el Sovaldi (nombre comercial del sofosbuvir), que lograba unas tasas de curación del 95%. Lo malo es que el laboratorio propietario de la patente, Gilead, lo vendía a un precio exorbitante, hasta el punto de que un tratamiento de doce semanas rondaba los 54.000 euros.

«Los medicamentos tienen efectos secundarios, y es que a veces nos hacen inmensamente ricos». Esta frase se atribuye a un alto directivo de Gilead, multinacional farmacéutica que comercializa el Sovaldi. Médicos Sin Fronteras (MSF) adujo en su día que la compañía cobraba un precio mil veces superior al de su coste de producción. Gilead podía pedir lo que se le antojara porque dominaba un mercado cautivo compuesto por pacientes que metían presión a sus gobiernos para no morir.

En plena crisis económica, el Ministerio se resistía a universalizar la administración de la terapia, de modo que limitó tanto su prescripción que sublevó a los enfermos. Durante 94 días, los portadores del virus se encerraron en el Hospital Doce de Octubre de Madrid y la protesta se propagó a otras comunidades autónomas. «Había una enorme demanda social. Además, en la fijación de precio del producto se estableció un nuevo paradigma: el PIB del país. Si se tiene en cuenta que las estimaciones hablaban de centenares de miles de enfermos, una dispensación masiva hacía que se consumieran los presupuestos sanitarios. Pero nosotros exigíamos el derecho a ser tratados», dice Adolfo García, quien se ha curado ya de la dolencia y que participó en el movimiento para que se dispensara rápidamente el producto.

Hoy todos los enfermos han recibido la sustancia o un cóctel de medicamentos más modernos, salvo los que ignoran que son portadores del VHC (causante de la hepatitis C), cuya cifra puede oscilar entre los 50.000 y los 70.000.

La prescripción a cuentagotas de los antivirales soliviantó a los pacientes, que se agruparon en torno a la Plataforma de Afectados de Hepatitis C. El actual presidente de la organización en Madrid, Adolfo García, recuerda que en aquellos tiempos hubo momentos tensos, por ejemplo cuando presentaron una denuncia contra la ministra Ana Mato y otros cargos del departamento por «homicidio por omisión» y denegación de auxilio. La iniciativa fue rechazada por el Tribunal Supremo, pero la demanda era una muestra de la indignación que inflamó a los pacientes. El guardián de las cuentas públicas, Cristóbal Montoro, les culpó de alterar el equilibrio presupuestario e incrementar el déficit del Estado. Al cabo de año y medio, surgieron nuevas moléculas fabricadas por otras empresas de la competencia y el tratamiento se abarató de manera notable. García estima que han recibido los antivirales unas 125.000 personas; primero los enfermos graves y muy graves, los que presentaban cirrosis y cáncer de hígado, y después el resto. «Yo calculo que ahora el precio debe de estar en torno a los 8.000 euros», apunta el dirigente de la plataforma.

Rápida amortización

«Un equipo de investigadores de la Universidad de Liverpool, dirigido por Andrew Hill, apuntó que la creación de la innovadora molécula costó 116 millones de euros», asegura la directora de la Fundación Salud por Derecho, Vanessa López. Llama la atención que, solo en nueve meses de 2014, Gilead ingresó por ventas de su medicamento en Europa y EE UU 9.000 millones de euros. El fármaco fue inventado por la empresa Pharmasset, que fue absorbida por Gilead para hacerse con la patente. En apenas tres cuatrimestres, Gilead amortizó los 9.500 millones que supuso la adquisición, lo que da idea de la enorme rentabilidad del producto.

El hecho de que se hayan tratado 125.000 enfermos desde abril de 2015 hay que interpretarlo como «un éxito del que estar orgullosos». «Se han sentado las bases para la eliminación de la hepatitis C en nuestro país», sostiene Javier García-Samaniego, jefe de la sección de Hepatología del Hospital Universitario La Paz (Madrid) y coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE). Para ser erradicada la enfermedad, sería necesario que hubiera una vacuna, algo que se está aún investigando. No obstante, si se redujera el número de casos a entre 5.000 y 10.000, se daría por eliminado oficialmente el agente infeccioso, un objetivo que la OMS espera alcanzar en el mundo para 2021.

García-Samaniego arguye que, posiblemente, España esté a la cabeza del planeta en cuanto al número de pacientes tratados, por delante incluso de Francia e Italia. Con todo, los expertos aducen que el plan estratégico contra la enfermedad adolece de falta de ambición en la tarea de detectar personas que ignoran que son portadoras del VHC. «Aparte de los grupos vulnerables (usuarios de droga que usan jeringuillas, ciertos inmigrantes, personas que han recibido trasfusiones sanguíneas y hemoderivados antes de 1991...), habría que dirigirse a la población general, para lo cual se necesita el concurso indispensable de la atención primaria», explica el hepatólogo.

El VHC se transmite básicamente por el contacto con sangre infectada, aunque también se puede contraer en relaciones homosexuales entre hombres. Se calcula que en el mundo hay 71 millones de personas con infección a causa del virus de la hepatitis C, mientras que en España los afectados se cifran en más de 200.000 individuos. Es muy raro que entre los portadores del virus se encuentren personas menores de 40 años. La mayor parte de los infectados pertenecen a una franja de edad de entre 45 y 70 años, personas que contrajeron el virus por culpa del uso de drogas inyectables y la exposición a sangre contaminada.

Prácticas de riesgo

José María Molero, del grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), es partidario de restringir la búsqueda de pacientes entre los grupos con prácticas de riesgo. Cree que es relativamente fácil detectar a usuarios de drogas por vía parenteral, hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros varones, receptores de trasfusiones cuando no había controles y personas que se han tatuado o puesto un 'piercing'. En su opinión, es más factible esta opción que enviar una carta a toda la población para que se someta a un análisis serológico, mucho más caro y menos efectivo. A la hora de encarar posibles pruebas diagnósticas, Molero no aprecia reticencias entre los candidatos: «Por lo general, no se muestran recelosos; es más, algunos usuarios de la sanidad que llevan a cabo prácticas de riesgo piden ellos mismos controles periódicos. El problema de los consumidores de drogas es que están más alejados del sistema sanitario».

No están exentos de sufrir el contagio los toxicómanos que esnifan estupefacientes y comparten utensilios. «A veces la sangre es imperceptible a simple vista. Con la inhalación de la droga aumenta mucho el flujo venoso de la nariz y es relativamente frecuente la aparición de sangrados que no se ven en el canutillo; basta con que haya restos hemáticos para adquirir el virus», advierte José María Molero.