Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La casa donde residía el matrimonio con sus tres hijos, en plena naturaleza. Afp

La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia

Los pequeños no acudían al colegio y recibían educación en la casa, que no contaba con agua corriente ni gas y se iluminaba gracias a una placa fotovoltaica

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

La decisión de una pareja angloaustraliana de vivir retirados con sus tres hijos menores de edad en una casa situada en una zona boscosa de ... la provincia de Chieti, en el centro de Italia, educando a los pequeños en la propia vivienda en lugar de llevarlos a un colegio, ha provocado un intenso debate en el país después de que el Tribunal de Menores ordenara la semana pasada que los niños fueran transferidos a un centro de acogida, donde viven ahora junto a la madre. Aunque la pequeña casa no cuenta con agua corriente ni está conectada a la red de gas ni tampoco a la de electricidad, la familia había logrado la autosuficiencia energética gracias a una placa fotovoltaica, mientras que calentaban la vivienda con una estufa de leña, que también servía para atemperar el agua que sacaban de un pozo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  4. 4 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  5. 5 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»
  9. 9 Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán
  10. 10

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia

La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia